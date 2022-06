To soboto Brina vabi na ljubljanski festival džina v Križanke

Ljubljana, 2. junij 2022– Mestno družabno življenje bo v soboto, 4. junija, znova obogatila Brina, ljubljanski festival džina, ki se v čarobni ambient preddverja Križank vrača po izjemni prvi izvedbi leta 2019.

Tokrat se bo predstavilo petnajst ponudnikov, od tega kar deset slovenskih, spoznavali pa bomo lahko tudi tuje džine iz Nemčije, Irske, Portugalske, Španije, Nizozemske, Hrvaške in seveda Velike Britanije. Z okusnimi domislicami, ki jih je navdihnil brin, bosta obiskovalce mamili zavzeti ekipi iz restavracije TaBar in bistroja Veganika. Ljubitelji žlahtnih pijač bodo v družbi odličnih destilarjev, someljejev, strokovnjakov za miksologijo in kuharskih mojstrov na čudovit sončen dan lahko uživali od 12. do 23. ure. Vstopnine ni.

Brina se je pred tremi leti vpisala v zgodovino kot eden najlepših družabnih dogodkov v prestolnici. Dobro vzdušje, čudovita lokacija in izjemni okusi so čar tega mikavnega projekta, za katerim stoji ekipa, ki pripravlja tudi Odprto kuhno in Pivo & Burger Fest. »Festival, kot je Brina, dopolnjuje kulinarično in turistično ponudbo prestolnice, ki je vsako leto bogatejša in pestrejša. S tovrstno kakovostno ponudbo je Ljubljana postala zanimiva tako za domače kot tuje obiskovalce, v Turizmu Ljubljana pa se z veseljem povezujemo s projekti, ki pripomorejo k širjenju ugleda Slovenije kot izjemne kulinarične destinacije,« je povedala mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, ki se kot partner tudi letos pridružuje festivalu Brina z znamko Gourmet Ljubljana.

Uspešne zgodbe, ki segajo od morja in Krasa do Koroške ter od Bovca do Bele Krajine – »Brina je zasnovana kot srečanje veselih ljudi, ki uživajo v dobrih drobnih stvareh. Srečo imamo, da je ena od teh dobrih stvari prav džin, katerega ponudba je zahvaljujoč nedavni revoluciji v svetu žganih pijač pri nas izjemno kakovostna, destilarji in ponudniki pa so iz dneva v dan bolj ustvarjalni. Njihova predanost, uporaba lokalnih sestavin ter izdelane zgodbe se odražajo v vrhunski kakovosti destilarskih izdelkov, ki eno za drugo pobirajo tudi številne mednarodne nagrade,« je med pripravami na festival povedal Lior Kochavy, soustanovitelj Brine, in dodal, da nas bodo domači destilarji s svojimi zgodbami in aromami popeljali vse od morja in Krasa do Koroške ter od Bovca do Bele Krajine.

Bi poskusili džin, ki spreminja barvo, ali brezalkoholni džin? – Letošnja Brina bo poskrbela za pravo eksplozijo raznolikih arom in priložnosti za poskušanje česa novega. Klasičnim, london dry in minimalističnim džinom, ki temeljijo na najboljših brinovih jagodah in dodatkih izbranih lokalnih in eksotičnih začimb ter zelišč, se bodo pridružili džini z okusi, poskusili bomo lahko džin z dodatkom slovenskega medu, pa brezalkoholni džin ter napitek iz džina in kombuče. Tu bodo tudi navy strength džini, ki so močnejši, z več alkohola, a jim to daje posebno mehkobo in kremno teksturo, pa tudi aroma zelišč in začimb je močnejša in se ob mešanju v koktajlih bolje ohrani. Poletju v prestolnici bodo obiskovalci lahko nazdravili s posebnim ljubljanskim džinom, v katerega je ujet ognjeni duh zmajev, ali pa se zabavali ob džinu, ki ob mešanju s tonikom spremeni barvo.

Prijetno za obiskovalce, prijazno do okolja – V soboto bo vreme čudovito in bo kar klicalo po osvežitvi, zato organizatorji festivala, ki bo tudi tokrat brez vstopnine, obiskovalcem svetujejo, naj si na glave poveznejo kakšen klobuk in v torbo pospravijo tudi kremo za sončenje. »Seveda smo tudi letos poskrbeli, da bo obisk Brine kar najbolj prijeten in okolju prijazen. Tako bo obiskovalcem na voljo festivalska plačilna kartica, ki jo vsak prejme že ob vhodu v Križanke. Uporabnina zanjo bo znašala dva evra, nanjo pa bodo obiskovalci dobroimetje lahko naložili na dveh polnilnih postajah, na katerih bodo neporabljena sredstva ob odhodu tudi dobili nazaj. Skupaj s kartico bodo obiskovalci prejeli tudi steklen kozarec, ki ga bodo lahko med festivalom po želji zamenjali za novega ali splaknili na pralnih postajah,« je praktične informacije o obisku Brine, ljubljanskega festivala džina, strnila Alma Kochavy, soustanoviteljica festivala.

Na Brini sodelujejo:

Domači BRINI: AP gin; Bratinov gin; Berryshka; Brin gin; Broken Bones; Destilarna Karakter; Gin Monologue; Limbay gin; Parson gin in Petriot

Tuji BRINI: Monkey 47 gin (Nemčija); Dingle Original (Irska); Whitley Neill & Heymans (Velika Britanija); Sharish (Portugalska) in 14 Botanik (Španija) – zastopnik GinSpot; Bombay Sapphire (Velika Britanija); Sax (Hrvaška) in Sir Edmond (Nizozemska) – zastopnik Merit/LN/