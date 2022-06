To soboto tradicionalni festival Skoč’ v Mostec

Ljubljana, 2. junij 2022– V ljubljanskem Mostecu bo v soboto, 4. junija, ponovno potekal tradicionalni festival Skoč’ v Mostec, ki ga ob začetku nove tekmovalne sezone prireja Smučarsko-skakalni klub Ilirija.

V klubu z največ medaljami z letošnjih zimskih olimpijskih iger pripravljajo veliko skakalno revijo, na kateri se bo pomerilo več kot dvesto smučarskih skakalk in skakalcev – od najmlajših »zmajčkov« do dvakratne olimpijske prvakinje Urše Bogataj, prideta pa tudi člana srebrne olimpijske ekipe Lovro Kos in Cene Prevc. Ves dan bo otrokom, ki bi želeli spoznati smučarske skoke, na voljo tudi mobilna skakalnica Mini Planica, na kateri bodo najmlajši lahko okusili čar tega lepega športa.

»Festival Skoč’ v Mostec je, poleg Planice in Ljubnega, ena največjih in najstarejših skakalnih prireditev pri nas, praznik smučarskih skokov v zelenem srcu Ljubljane. Letos imamo v Smučarsko-skakalnem klubu Ilirija še posebej veliko razlogov za praznovanje, saj so Ilirjani Urša Bogataj, Špela Rogelj in Lovro Kos v pretekli zimski sezoni dosegli izjemne rezultate,« je pred dogodkom povedal Žiga Mandl, direktor SSK Ilirija, v katerem so izjemno ponosni tudi na mlade, nove generacije smučarskih skakalk in skakalcev – od najmlajših »zmajčkov« do tistih, ki že nabirajo prve odlične uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih.

Prav vse starostne kategorije skakalk in skakalcev iz vse Slovenije, od cicibanov do članov, se bodo v soboto pomerile na vseh petih skakalnicah v ljubljanskem skakalnem centru v Mostecu. Ob 9. uri bodo najprej na vrsti kadeti do 15 in 15 let ter mladinci v kategorijah do 16, do 18 in do 20 let ter mladinke v kategoriji do 20 let. Ob 11. uri bodo krila razprli dečki do 12 in do 13 let ter deklice do 13 let, ob 14. uri pa jim bodo sledili najmlajši registrirani tekmovalci v kategorijah dečki do 10 in do 11 let ter deklice do 11 let. Ob 16. uri bo na vrsti animacijska prireditev za cicibane in cicibanke, ki si prve skakalne izkušnje pogumno nabirajo na 6- in 10-metrski skakalnici.

Pozno popoldne pa bo namenjeno vrhuncu dogajanja, tekmovanju članic in članov na 60-metrski napravi. Dekleta in fantje bodo tekmovali skupaj, vsak bo opravil tri skoke, najboljših osem pa se bo uvrstilo v finalno serijo. Začetek prve serije je predviden ob 18. uri, finale pa ob 19.30 uri.

Na festivalu Skoč’ v Mostec se bodo s smučarskimi skoki na mobilni skakalnici Mini Planica lahko spoznali tudi najmlajši ljubitelji tega športa, morebitni novi zmajčki in zmajčice. Skakalnica, ki meri tri metre, jim bo na voljo od 9. ure zjutraj do večera. Za vso opremo bo poskrbljeno, vse dogajanje v okviru festivala pa je za obiskovalce brezplačno.

Program tekmovanja v soboto, 4. junija 2022

09:00 Tekmovanje v kategorijah D-14, D-15, DE-15, M-16, M-18 in M-20

12:00 Tekmovanje v kategorijah D-12, DE-13, D-13

14:00 Tekmovanje v kategorijah D-10, D-11 in DE-11

16:00 Tekmovanje v kategoriji cicibani in cicibanke

18:00 Tekmovanje v kategoriji članov in članic z nosilci olimpijskih odličij

19:30 Finalna serija člani in članice