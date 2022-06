Ljubljan, 3. junij 2022 – Prebivalci Slovenije imamo več kot 60.000 različnih imen. Še naprej raste tudi število različnih priimkov, teh je več kot 130.000. 70 % imen in 60 % vseh priimkov je unikatnih, 26 imen pa se pojavi vsaj 10.000-krat. Najpogostejši imeni ostajata Franc in Marija, med priimki prevladuje Novak.

7 od 10 imen je unikatnih

Število imen se še naprej povečuje. Tako smo imeli na začetku leta 2022 prebivalci Slovenije 60.062 različnih imen (753 več kot leto prej). Kar 70 % imen je unikatnih, torej takih, s katerimi je bil poimenovan samo po en prebivalec (21.978 ženskih in 20.255 moških), po drugi strani pa se 26 (9 ženskih in 17 moških) imen med prebivalci Slovenije pojavi vsaj 10.000-krat.

Več kot polovica vseh imen je bila sestavljena iz dveh ali več imen, zapisanih ločeno, s presledkom ali z vezajem. Najpogostejše sestavljeno ime je Žan Luka, vsi prebivalci, poimenovani s tem imenom, pa so bili rojeni po letu 1990. Med enojnimi (tj. nesestavljenimi) imeni, ki se med prebivalci Slovenije pojavijo več kot 5-krat, so pri moških najdaljša imena Konstantinos, Maksimilijan in Massimiliano (12 črk), pri ženskah pa Maksimilijana (13 črk).

Vse manj Marij in Francev

Najpogostejši imeni ostajata Marija in Franc, čeprav število prebivalcev s tema imenoma upada (v zadnjih desetih letih je bilo rojenih manj kot 10 Francev). Število Marij je v tem obdobju padlo iz 66.000 na 48.000, število Francev pa iz 28.000 na 21.000. Med 10 najpogostejšimi imeni prebivalcev je bil upad po spolu največji pri imenih Jožef (31 %) in Marija (27 %). Po drugi strani pa sta v tem času na lestvici 10 najpogostejših imen najbolj v porastu Luka in Eva. V primerjavi s prejšnjim letom je najopaznejša prva uvrstitev slednje med deseterico najpogostejših imen.

Število prebivalk z imenom Eva se je v zadnjem desetletju namreč povečalo za 28 % in poskočilo z 30. na 9. mesto, število prebivalcev z imenom Luka pa za 25 %, s čimer je med moškimi imeni napredovalo s 16. na 7. mesto.

Med Marijo in Evo 50 let razlike

Med prebivalci z 10 najpogostejšimi imeni so velike razlike v povprečni starosti. Pri prebivalkah je Marija v povprečju kar za 49,7 leta starejša od Eve. Pri moških tovrstna razlika med najstarejšim (Jožef) in najmlajšim imenom (Luka) znaša 49 let.

Za mlajše prebivalce so značilna krajša imena; med deklicami na primer Ela, Ema, Eva, Mia in Zala, med dečki pa

Jan, Luka, Mark, Nik in Tim. Vedno bolj pogosta so tudi sestavljena imena. Najpogostejša imena med osnovnošolci (prebivalci, rojenimi med letoma 2007 in 2015), pri katerih sta na prvem mestu prav imeni Luka in Eva:

S seznama 10 najpogostejših ženskih imen sta v zadnjem desetletju izginili imeni Jožefa in Barbara, nanj pa sta se uvrstili Andreja in Eva. Pri moških na tem seznamu ni več imen Peter in Marjan, zamenjala sta ju Matej in Luka.

Med priimki prevladuje Novak, sledi Horvat. Vedno več je sestavljenih priimkov, tj. kombinacij več priimkov, najpogosteje jih imajo poročene ženske./Objava: Vir: SURS