Slovenska blagovna menjava s tujino naraščala

Ljubljana, 4. junij 2022 – V aprilu 2022 je izvoz znašal 4,2 milijarde EUR, uvoz pa 4,7 milijarde EUR. V primerjavi s prejšnjim aprilom je bil izvoz višji za 28,8 %, uvoz pa za 42,6 %. Rast je bila zaznana tako pri trgovanju z državami članicami EU kot s preostalimi državami.

Izvoz in uvoz višja kot pred letom dni



V aprilu smo izvozili za 4,2 milijarde EUR in uvozili za 4,7 milijarde EUR blaga. Izvoz je bil za 28,8 %, uvoz pa za 42,6 % višji kot v prejšnjem aprilu. Obe vrednosti sta bili prav tako višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v 2021, in sicer izvoz za 26,7 % in uvoz za 35,4 %.

Pokritost uvoza z izvozom je bila 88,0-odstotna. V trgovinski bilanci je nastal primanjkljaj, znašal je 0,6 milijarde EUR.

Vrednost trgovanja narasla pri obeh skupinah držav, najizraziteje uvoz iz držav nečlanic

Izvoz v države članice EU je bil vrednostno za 24,1 % višji kot v prejšnjem aprilu, uvoz pa za 25,0 %. Vrednost izvoza v te države je znašala 2,6 milijarde EUR, vrednost uvoza pa 2,7 milijarde EUR. Z državami članicami EU je Slovenija v aprilu torej ustvarila 62,8 % vrednosti celotnega izvoza in 57,5 % vrednosti celotnega uvoza.

Tudi obseg trgovanja Slovenije s preostalimi državami (nečlanicami) je bil večji kot v aprilu 2021. V to skupino držav je Slovenija izvozila za 1,6 milijarde EUR blaga (ali za 37,5 % več), uvozila od tam pa za 2,0 milijarde EUR blaga (ali za 76,2 % več).

Pri trgovanju z državami nečlanicami EU so pomemben delež predstavljali t. i. posli oplemenitenja1. Brez teh poslov je izvoz blaga v države nečlanice znašal 0,8 milijarde EUR oz. je bil vrednostno za 8,4 % višji kot v prejšnjem aprilu, uvoz blaga iz teh držav brez poslov oplemenitenja pa je znašal 1,0 milijarde EUR oz. je bil vrednostno višji za 68,2%.

Blagovna menjava s tujino v prvih štirih mesecih večja kot v istem obdobju lani

Od januarja do konca aprila je Slovenija izvozila za 15,7 milijarde EUR in uvozila za 17,9 milijarde EUR blaga. Trgovanje s tujino je bilo večje kot v istem obdobju prejšnjega leta, in sicer je bil izvoz vrednostno višji za 23,9 %, uvoz pa za 47,8 %.

Primanjkljaj v blagovni menjavi je v prvih štirih mesecih znašal 2,2 milijarde EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 87,6-odstotna./Vir: SURS/