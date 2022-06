O vzdrževanju čistoče v Piranu takojšnje prebivalce »izobražujeta« Gašpar Nedeljko Mišić in Bora Džordžević

Piran, 5. junij 2022 – O vzdrževanju čistoče v Piranu bo odslej Slovence, kot jih (nas) je imenoval – dunajski kočijaži, no pa tudi svoje rojake in ostale prišleke z Balkana, učil, kako se varuje okolje. Bora Džordžević, ki pa ima tudi privržence tudi v Sloveniji (logično, ker je tu veliko prišlekov z Balkana in tudi veliko slovenskih jugo nostalgikov) je zdaj v navezi z direktorjem komunalnega podjetja Okolje Piran, bivšim preprodajalcem nepremičnin, Gašparjem Nedeljkom Mišićem sproduciral video spot, ki je biser Jadrana Piran – Piran, izrabi za kuliso o balkanskem smetarjenju.

Gašpar Nedeljko Mišić, ki misli, da je dober za vse, meni, da je za režiranje že dovolj to, da preprodajalec nepremičnin, direktor Luke Koper po želji gospe Alenka Bratušek in nato je postal direktor obalnih komunalnih podjetij. Gašpar Nedeljko Mišić je zdaj postal še režiser balkanskega videospota za naivne Slovence. Ki pa jih je, roko na srce na slovenski obali vse manj.

No, toliko, da veste kdo predstavlja Slovenijo in slovenske turistične kraje, da se ne boste kasneje čudili, ko bodo na piranski obali (beri rivi, da zveni bolj po njihovo), ponujali le ražnjiče in pleskavice namesto rib. No, je pa res, da ribe predelujejo v Pivki in ne na obali.

Še to, za vogalom, kjer so snemali ti “umetniki” je na piranski punti živel pravi slovenski umetnik Lojze Spacal (1907-2000). Kot se ve je ta svetovno znani slovenski umetnik Piran izbral za mesto svojega ustvarjalnega navdiha, a to davno tega, da ne bo pomote. Danes si ga verjetno ne bi več.

Pirančani! Uživajte in se izobražuje z novo različico videospota z naslovom “Hoću, majko, hoću,”, ki je drugačen poziv za »slovenski« Piran, da bi se tam vzdrževala čistoča na javnih površinah.

Saj res! Plačnik tega videospota spota, kvazi režiserja Gašparja Nedeljka Mišića, je slovensko podjetje Okolje Piran, ki se s tem celo javno hvali./LN/Foto:LN/