Svoboda ne bo dovolj

Ljubljana, 6. junij 2022 – Zdaj, ko imamo vlado ljudstva, ki zagotavlja “svobodo”, lahko ljudstvo računa, da bo ta »vseljudska« vlada, pomagala ljudem pri zajezitvi vse večjih nihajev na področju cen hrane in energentov, a tudi drugih podražitev – tudi tistih neupravičenih.

Ker cene hrane in energentov (naftni derivati še ne, ker jih je nekoliko obrzdala prejšnja diktatorska vlada, in sicer z uredbo, kar je spet počela, če tako ugotovijo ustavni sodniki proti ustavno – bomo videli) letijo v nebo, je upati, da bo sedanja vlada znala najti rešitve, kako preprečiti vse večjo draginjo, ki je začela resno trkati na slovenska vrata in s tem tudi že na veliko vrat njenih državljanov.

Pred volitvami je sedanji predsednik vlade Dr. Robert Golob govoričil, da je prejšnja vlada kupovala ljudi z bombončki. Zato je zdaj upati, da bo njegova vsaj te »bombončke« zadržala, razen, če ne računa s tem, da ljudstvu pomeni več njegova “svoboda” kot pa vse bolj načete denarnice velikega dela državljanov.

Seveda to velja za tisti del prebivalstva, ki si v potu obraza (svojega, ne tujega) služi vsakdanji kruh.

To pa ne velja za tisti del, t. i. smetane te družbe, ki si polnitev denarnic zagotavlja iz državnih jasli oz. tisti del, ki porablja denar, katerega jim je “navrgla” privatizacija in druge “poteze”, ker so bili pač pri koritu (no, za slednje bi bilo bolje zapisati, da gre za denar na njihovih domačih, predvsem v tujini odprtih bančnih računih – seveda ne tistih, ki jim ga je nekdo nezakonito odprl na njihovo ime).

Torej! Glede na stanje, ki je prej kot rožnato, saj vse cene letijo v nebo (temo pripomore tudi inflacija) je pomembno, da Golobovi vladni geniji čim prej staknejo glave in najdejo rešitve, ki bodo ljudstvu, ob tako želeni svobodi, zagotavljale tudi ekonomsko svobodo. No, če pa je ljudstvu dovolj že pridobljena “svoboda” po volitvah, pa ni potrebe po posebnih rešitvah./J. Temlin/Foto: LN – le ponazoritvene/