Velja vedeti! Digitalni boni za digitalno vključenost na voljo s 15. junijem

Ljubljana, 6. junij 2022 – Odhajajoča vlada je 12. maja, sprejela uredbo na podlagi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je vladi omogočil določitev štirih dokumentov: vloga za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22 – šolajoči v tujini, sporočilo izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih, izjava o združitvi digitalnih bonov ’22, izjava o unovčitvi digitalnega bona ’22.



Tako bodo s 15. junijem lahko vsi upravičenci iz skupine šolajočih, to so učenci zadnje triade osnovne šole, vsi dijaki in vsi študentje, lahko začeli unovčevati digitalne bone ’22 v vrednosti 150 evrov. Uredba prinaša izjavo o unovčitvi in izjavo o združitvi digitalnih bonov (če jih bodo bratje, sestre, polbratje, polsestre želeli združiti), ki ju bodo upravičenci potrebovali pri unovčevanju.

Za leto 2022 je vrednost bonov določena, kot že zapisano, v višini 150 evrov, porabiti pa jih bo mogoče za nakup računalniške opreme, starejši se bodo lahko udeležili tudi brezplačnih izobraževanj s področja osnovnih digitalnih veščin.

Velja vedeti! Digitalni bon ’22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme. Zanj ni potrebno zaprositi in ne prejmete ga v fizični obliki. Namen digitalnega bona je spodbujanje digitalne vključenosti. Vse o postopkih – AKTIVNA POVEZAVA / GOV.SI



Javni razpis za izbor izvajalcev teh izobraževanj bo služba vlade za digitalno preobrazbo objavila pred začetkom uveljavitve bonov. Vsa izobraževanja pa naj bi, če bo to, kar je bilo načrtovano z odločitvi prejšnje vlade upoštevala tudi nova vlada, potekala letos poleti in jeseni, pogoja za udeležbo pa bosta stalno prebivališče v Sloveniji in dopolnjenih 55 let na dan 12. marec 2022. Vsi upravičenci pa bodo bone lahko unovčevali do 30. novembra 2022./LN/GOV/Foto: arhiv LN/