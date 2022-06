Izmenjevalnice še delujočih aparatov v knjižnici reči ostaja stalna

Ljubljana, 7. junij 2022 – Organizatorje Izmenjevalnice še delujočih aparatov, ki je potekala na lokaciji Knjižnice REČI, so obiskovalci s svojimi odzivi prepričali – postala bo stalna!

Izmenjevalnica se je pričela na Svetovni dan zemlje, 22. aprila 2022 in je bila planirana do Svetovnega dneva okolja, 5. junija 2022. Izvajalci so v dobrem mesecu in pol opazili veliko zanimanje za izmenjavo aparatov, ki še delujejo, saj se je v tem času na lokaciji zbralo 137 aparatov, odnesenih pa jih je bilo 36. Aktivnost vodi družba ZEOS, d.o.o. skupaj s Knjižnico REČI v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno, v katerem si med drugim želijo spodbujati skupnosti souporabe in izmenjave aparatov ter posledično podaljševati življenjsko dobo le-tem.

Jošt Derlink iz Knjižnice REČI je ob Svetovnem dnevu okolja povedal: »V veselje mi je bilo opazovati, kako se je prenosna klima spremenila v parni likalnik, ta pa v sokovnik. Ali pa kako je VHS rekorder osrečil obiskovalca, ker ima ogromno kaset in jih bo končno lahko spet pogledal. Obiskovalci izmenjevalnice se niso obremenjevali, če je bil prinešen predmet vrednejši od odnešenega. Marsikomu je bilo že dovolj, da bo star aparat, ki je leta počival v omari, dobil nov namen. Na podlagi izkušenj v zadnjem mesecu se veselim, kaj vse bo prišlo na izmenjevalne police v prihodnje.«

Jan Debenjak, vodja projekta Life Spodbujamo e-krožno iz ZEOS, d.o.o. je dodal: »Okolju najprijaznejši izdelek je ta, ki ga že imamo. Izmenjava aparatov je zato izjemnega pomena v luči nezadržnega naraščanja količine e-odpadkov. Za kakršenkoli vpliv na zmanjšanje proizvodnje se moramo potrošniki naučiti izdelke uporabljati na boljši način, predvsem pa dlje. ZEOS je zato v sodelovanju s Knjižnico REČI v lokalni skupnosti nadgradil model (so)uporabe, od katerega imajo korist vsi. Izmenjava aparatov omogoča dostop do storitev, ki bi jih sicer bili posamezniki primorani iskati na prodajnih policah trgovskih centrov. V tem pogledu posnema načela naravnega kroženja snovi in energije in nudi svoj prispevek k varovanju okolja.«

Zakaj izmenjevalnica?

Izmenjevalnice so okolju prijazni dogodki. Marsikdo svoj še delujoči aparat, ki ga več ne potrebuje, zaradi pomanjkanja časa, ki bi ga namenil prodaji še delujočega aparata, raje odnese na najbližje reciklirno mesto ali celo odvrže v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Tako se med zbranimi e-odpadki, ki so mimogrede najhitreje rastoči odpadki na svetu, nahaja kar 2% še popolnoma delujočih aparatov,

ki bi sicer lahko našli novega lastnika. Temu se lahko izognemo tako, da še delujočim aparatom na izmenjevalnici poiščemo novega lastnika in tako ne spodbujamo porabe materiala in energije za proizvodnjo novega. Aparati na izmenjavi tudi nič ne stanejo, znebimo se tistih, ki jih več ne potrebujemo in morda izmed trenutnega repertoarja prinesenih aparatov s strani drugih najdemo kakšnega, ki bi ga z veseljem imeli doma.

Kdaj si je možno aparate še naprej izmenjevati?

Knjižnica REČI, ki se nahaja na Belokranjski ulici 6 v Ljubljani, deluje vsak ponedeljek, sredo in petek med 16:00 in 19:00 in v tem času z veseljem sprejema vse »izmenjavoljubce« še delujočih aparatov. Vse lepo vabijo, da prinesejo katerikoli delujoči aparat, ki ga doma ne potrebujejo več in ga zamenjajo z drugim aparatom. Prinesejo lahko še delujoče aparate, ki delujejo na elektriko ali baterije, kot so na primer gospodinjski aparati, zvočniki, električno orodje, projektor, šivalni stroj, električne igrače ipd. Knjižnica REČI pa seveda vabi vse, da si v njihovem bogatem repertoarju različnih stvari kakšno tudi izposodijo, saj je to njihova osnovna dejavnost.