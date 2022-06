Ljubljana, 7. junij – V ljubljanski Mestni hiši v osrednjem atriju do 12. junija živi zadružna zgodovina. Zadružna zveza Slovenije je namreč včeraj, mesec dni pred 50. obletnico njene ponovne ustanovitve (6. 7. 1972), odprla razstavo »Kmetijske zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi«, ki nas popelje skozi 150-letno zgodovino zadružništva na Slovenskem.

Avtor razstave, zgodovinar prof. dr. Žarko Lazarević je v razstavi zbral ključne razvojne poteze in vpliv, ki so jih le-te naredile na zadružništvo v Sloveniji. »Skušali smo zaobjeti celotno širino zgodbe zadružništva, kako se je iz skromnih začetkov s prilagajanjem razvoju in okolju razvilo v visoko učinkovit kapitalski sistem,« je na otvoritvi povzel prof. dr. Lazarević in dodal, da razstava izpostavlja tudi pomembne posameznike, ki so veliko naredili za razvoj zadružništva, a morda v zgodovini ostali bolj v senci dogodkov. Razstava nas popelje tudi skozi zahtevnejša obdobja, v katerih se je zadružni sistem srečeval z izzivi in tudi s porazi. »Zadružništvo je sinergija med osebnimi in splošnimi interesi, ki zahteva stalno usklajevanje, prilagajanje,« pravi prof. dr. Žarko Lazarević, zato obdobja porazov, ki pa jih je zadružništvo uspešno prebrodilo, nikakor ne presenečajo.

Na otvoritvi je spregovoril tudi podžupan Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek in ob tem delil navdušenje, da je razstava svojo premierno predstavitev doživela ravno v prestolnici. »Počaščeni smo, da je ZZS razstavo pričela v našem glavnem mestu, saj to potrjuje, da je tudi urbano središče tesno povezano s podeželjem. V mestni občini Ljubljana skušamo čim več surovin pridobiti iz domačih logov.« Eden izmed načinov je npr. uvedba zelenih verig naročanja, k tesni povezavi pa je pripomogla tudi načrtna širitev Ljubljane znotraj njenega obroča in ohranjanje zelenih, tudi obdelovalnih površin.

Razstava bo po končanem gostovanju v Mestni hiši mobilna in se bo torej selila po številnih, tudi izobraževalnih institucijah, povezanih s slovenskim kmetijstvom ter njegovim razvojem. V ZZS si želijo, da bi dosegla vsakega posameznika, saj se z njo poklanjajo vsem zadružnikom, od za razvoj zaslužnih posameznikov do vseh članov, družinam, ki so sodelovale pri razvoju slovenskega kmetijstva in širšega gospodarstva. »Zadružni sistem je danes, po 150 letih sodoben, trajen, pravičen, po meri človeka in okolja,« je dejal Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije, in pozval, da prav vsak odkrije njegovo bogato zgodovino.

Razstava »Kmetijske zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi« obsega 12 vsebinsko in slikovno bogatih stebrov, ki nas popeljejo skozi pestre zadružniške dni. V osrednjem atriju Mestne hiše bo postavljena do 12. junija 2022, zatem pa bo krenila na gostovanja po celi Sloveniji./LN/