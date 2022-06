Če greš na Dunaj, a moraš res pusti trebuh zunaj? Ne!

Dunaj, 9. junij 2022 – Za obisk Dunaja je nekoč veljal rek: »Če greš na Dunaj, pusti trebuh zunaj!«

No, pa smo rekli, ker smo že na Dunaju, smo preverili v trgovini, kjer ponujajo tudi sadje, ker je to zdaj tako popularno, predvsem zaradi izjemne ponudbe ob slovenskih cestah, tudi trgovinah, da je vse domače in slovensko (no oni, ki prodajo ob cestah prodajajo predvsem iz grosistične tržaške tržnice).

Mi smo vstopili v lično splošno prodajalno v 23. okrožju (Gencer Supermarket – Basler Gasse66), ki je izjemno čista in urejena. Med drugimi osnovnimi živili pa ponuja veliko sadja in zelenjave.

Pa smo rekli, kupimo nekaj sadja, da onim na strani, kjer so s »soncem« obsijane Alpe, sporočimo, kako na Dunaju stane nekaj izbranih izdelkov.

Kupili smo 1 kg jagod (domača pridelava avstrijskega sadjarja), 0,766 kg hrušk Viljamovk (uvoženo iz Argentine – Hruška Viljamovka se imenuje po Richardu Williamsu, ki jo je tudi začel razmnoževati), 0,586 kg marelic (uvožene iz Španije), 1 mango – kos ter 1 liter mleka (tako mimogrede – avstrijski dobavitelj). No, tam smo imeli še na voljo veliko različnega sadja in zelenjave – recimo ingver, jabolka (nekaj vrst – cena od 1, 23 do 1,78), pa dinje, lubenice, borovnice…pa česen, krompir, raznovrstne paradižnike, paprike, čebule…

Ker smo se odločili biti varčni, sodeč zapisano v naslovu, smo zapravili le desetaka in zanj dobili: točno 0,586 kg (1 kg – 2,49 €) marelic in zanje plačali 1,46 evra, 0,766 kg (1 kg – 1,59 €) hrušk viljamovk in zanje plačali 1,22 evra, 1 kos manga – 1,58 evra, 1 kg jagod 2x po 2,49 € – skupaj 4,98 evra in omenjeni 1 liter mleka (se razume, da ni sadje) za katerega so nam zaračunali 1,39 evra. Torej smo za vse skupaj odšteli 10,64 evra – od tega omenjeni artikli 9,67 evra in davek 0,97 evra.

Torej, rek »Če greš na Dunaj, a moraš res pusti trebuh zunaj«, vsaj sodeč po teh cenah našega nakupa, in ne samo zaradi tega nakupa (na primer najemnina stanovanj – aktivna poveza) ne velja več. Predlagamo, da se prepričate sami in stopite do prve trgovine v Slovenji in se sami prepričali ali imamo prav.

Pa še to! Na tej povezavi – dodajamo jo, kot zanimivost – si lahko ogledate plače po državah – tudi kakšne so v Avstriji in kakšna v Slovenji (tudi za druge države)./Objavo pripravila: Alenka T. Seme in Janez Temlin/Foto: Janez Temlin/