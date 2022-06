Z Woltovimi dostavljavci do Sparovih izdelkov v 30 minutah

Ljubljana, 9. junij 2022 – Iz Spar Slovenija sporočajo, da je ta v okviru pilotnega projekta nadgradil sodelovanje z Woltom in svojim kupcem omogočil dostavo pestre izbire več kot 2.500 živil in izdelkov iz dveh trgovin SPAR. Wolt sicer že skoraj dve leti dostavlja jedi iz Intersparovih restavracij v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Celju, Kranju, Kopru in v Novi Gorici.

Od septembra lani poteka začetna faza sodelovanja, v okviru katere Spar omogoča dostavo živil, pijače in drugih izdelkov iz dveh ljubljanskih trgovin – SPAR Kapitelj in SPAR Šiška. Kupci svoje naročilo opravijo v aplikaciji Wolt, izbirajo pa lahko med osebnim prevzemom, dostavo na dom takoj ali ob želeni uri s prednaročilom.

V Sparu največ naročil beležijo ob ponedeljkih, petkih in sobotah med 12. in 18. uro, vse več uporabnikov pa že dopoldne odda svoje prednaročilo za dostavo ob točno določeni uri. V spletni nakupovalni košarici se najpogosteje znajdejo banane, žemljice, mleko, jajca in borovnice. Povprečen čas priprave v trgovinah je 14 minut, izdelki pa so na vhodnih vratih kupca lahko že slabe pol ure po naročilu v aplikaciji.

Vodja spletne trgovine Spar Online, Miha Deu, je o sodelovanju z Woltom povedal: »Vseskozi si prizadevamo, da bi našo ponudbo čim bolj približali kupcem in njihovim potrebam modernega življenjskega sloga. Spletno trgovino SPAR Online, ki že zadnja tri leta omogoča dostavo večjih, tedenskih nakupov ob točno določenem času, smo zato še nadgradili s ponudbo na platformi dostavljavca Wolt. Mnogim uporabnikom namreč predstavlja načrtovanje nakupov veliko obremenitev, zato smo jim želeli zagotoviti dodaten kanal, kjer lahko sproti opravljajo manjše nakupe. Kupci so s storitvijo zelo zadovoljni, v bližnji prihodnosti pa je načrtovana tudi širitev na druge poslovalnice in v druga mesta po Sloveniji.«

Dostava hrane in izdelkov na dom spada pod storitve t. i. q-trgovine (ang. quick commerce), novega segmenta trgovine, s katerim se je večina prvič srečala v začetku leta 2020. Gre za naslednjo generacijo e-trgovine, ki sledi spremembam nakupnih navad, saj si potrošniki zaradi hitrega življenjskega tempa želijo kakovostneje izkoristiti svoj čas.

Spar želi biti kupcem na voljo na vsakem koraku. »Zato je poleg dostave tedenskih nakupov živil iz Sparove spletne trgovine tudi dostava sprotnih nakupov z Woltom postala praktično nepogrešljiva storitev našega vsakdana, uporabniki pa sedaj lahko prejmejo naročene izdelke že v roku pol ure in se v vmesnem času posvetijo delu, družini ali drugim obveznostim,« še dodaja Deu./LN/Foto: press Spar/