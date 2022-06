Ali je v Sloveniji prišel čas za javno sojenje?

Ljubljana, 10. junij 2022 – Kot vse kaže včerajšnja (ne samo včerajšnja) oddaja Tarča RTV Slovenija postaja sodna dvorana, kjer mimo rednih sodišč obsodijo tiste, ki naj bi kršili določena pravila.

Torej, čemu v Sloveniji plačujemo organe pregona, tožilce in sodnike, če to, kar bi morali storiti omenjeni, opravi zanje nacionalna televizija s svojo oddajo. No, je pa res, da tudi oddajo Tarča in celotno delovanje RTV Slovenija plačujejo državljani.

Da ne bo pomote! Prav, da se kršitelji zakonov obsodijo, a ne mimo zato pristojnih instituciji. Če pa so te res tako nesposobne, je prav, da se v Sloveniji, kot prvi na svetu lotimo sojenja in razsojanja kar na televiziji, ampak vsaj s kolikor toliko pravno podkovanimi novinarji.

Da bi na javni RTV Sloveniji imeli osnove za nekaj oddaj vnaprej, smo pobrskali, katere razprave in seveda nato razsodbe bi lahko opravili. Seveda, da se ve, to so le naši predlogi, brez vpletanja v njihovo neodvisno novinarsko integriteto.

Recimo, vredno bi bilo javno obravnavati uničenje ali prodaje naslednjih podjetij – Mure, Pomurke, Viator&Vectorja, Elana, Cimosa, Tomosa, MIP-a, Mercatorja, Agroinda, Delamaris Izola, Factor banke, Probanke, Adria Mobil…

Saj res, tu so še: Iskra Kranj, Toko Domžale, Stol Kamnik, Tovarna sladkorja Ormož, Tovarna nogavic Polzela, SCT, Jeklotehna, Avtomontaža, Avtotehna, Velana, IUV Vrhnika, Rašica, Meblo, Elkroj, Toper …

Torej, več kot dovolj za nekaj TV »sodnih obravnav«, ki so obležale v »založenih« fasciklih brez pravega epiloga na ta pravih sodiščih.

Pa še to! Da bi imelo ljudstvo besedo, saj se praviloma sodbe izrekajo v njegovem imenu, predlagamo, da ljudstvo izbere vrstni red javnih obravnav. A le vrstni red!/Objavo pripravil: J. Temlin/Foto-montaža LN/