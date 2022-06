AmCham top potenciala leta 2022 sta Aljaž Dobnikar in Matej Duraković

Ljubljana, 10. junij 2022 – Dobitnika priznanja 12. generacije programa AmCham Young Professionals™ – AmCham top potencial leta 22, sta po izboru občinstva ter komisije med desetimi finalisti bila izbrana Aljaž Dobnikarj, Plume Design in Matej Duraković, IBM Slovenija.

Aljaž Dobnikar je v svoji predstavitvi izpostavil pomen trdega dela in vztrajnosti. Verjame, da se vsak človek sam odloča, kaj bo naredil s svojim življenjem in ob tem ostaja skromen: »Osebnostna rast človeka terja določeno mero poguma, a hkrati tudi določeno mero ponižnosti.« Matej Duraković pa je poudaril pomen raznolikosti in vključenosti pri vodenju in povedal, da dober lider ne obsoja, vodi z zgledom in ima mentorski odnos ter dodal: «Pravi liderji morajo imeti tisto pristnost, a seveda ne gre spregledati kompetenc, ki so potrebne za vodenje.«

AmCham top potencial leta 2022 je bil zaključni dogodek 12. generacije programa AmCham Young Professionals™. Kot sporočajo, so ponosni, da imamo liderji in liderke naslednje generacije z vizijo, ki se znajdejo tudi v kriznih situacijah, razumejo globalne trende razvoja in imajo to sposobnost, da v ljudeh prepoznajo potencial. S članstvom v programu pa vsako leto aktivno dokazujejo željo po razvoju, znova pa jim je s svojo izjemnostjo uspelo navdihniti tudi nas.

Mag. Ajša Vodnik, ustanoviteljica platforme YOUng in generalna direktorica AmCham Slovenija, je ob današnji razglasitvi povedala: »Platforma YOUng poganja vse tisto kar je najboljšega v poslovni skupnosti AmCham Slovenija. Mladi ljudje so konstruktivno kritični, hkrati pa srčno povedo, da je YOUng čarovnija, ki se zgodi za boljše življenje posameznika in družbe. Na večer, ko izbiramo AmCham Top potencial leta, tako slavimo mladost in življenje, zato s(m)o zame vsi zmagovalci. AmCham top potencial leta pa seveda poleg časti dobi tudi obveznost, da proaktivno spreminja sebe, okolico, Slovenijo in svet.«

Na odru letošnjega zaključnega dogodka so osvetlili liderske sposobnosti petih, ki so prav posebej izstopali iz povprečja, njihovo sposobnost prilagajanja spremembam in barvitost kariernih področjih iz katerih prihajajo. Dati priznanje in obraz potencialom v svetu voditeljstva je izjemnega pomena saj dajo s tem pomen celi skupnosti mladih liderjev, ki postavljajo v ospredje prave vrednote, posameznikom.

Vsak AmCham top potencial leta se v okviru AmChama vključuje v eno od iniciativ ali začne svojo, aktiven pa je tudi v Svetu guvernerjev AmCham Slovenija, ki usmerja delovanje AmChama in prispeva k boljšemu jutri.

Tonja Avsenik, Vodja platforme AmCham YOUng je ob sklepnem dejanju 12. generacije AmCham Young Professionals™ izpostavila: »Sestavljajo nas izkušnje, spomini, novi kraji, ljudje, vsaka nova vez nas spremeni. AmCham Young je taka izkušnja, ki spreminja posameznike in družbo. Spreminja pa tudi AmCham. Vsaka generacija nosi duh časa, na kaj nas opozori, velikokrat navdihne, v nekaj nas prepriča, kdaj nas začudi, s čim predrami. 12. generacija nam je povedala, da Young odpira prostor, kjer se lahko ne strinjaš in razmišljaš drugače. Klišejsko, ampak bogastvo je v tem, da ne gledamo vsi v sito smer in leče naših ‘očal’ niso iste barve. Naj bo odprta platform Young in odprta družba nov standard v voditeljstvu.«

Posebna zahvala gre še podjetjem, AmCham Heroes, ki omogočajo, da platforma AmCham Young obstaja in podpirajo razvoj mladih talentov; Atlantic Grupa, Avantcar, Aviat, Bayer, BTC, Dun & Bradstreet, Generali Zavarovalnica, Goodyear Slovenija, Google, NLB, Pivovarna Laško Union, Riko in Telemach.