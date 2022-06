Sežigalnica z umetniškim pridihom in ekološko naravnanostjo

Dunaj/ Spittelau, 10. junij 2022 – To je dunajska sežigalnica odpadkov Spittelau, ki stoji malodane v središču mesta, obratuje pa že od 1971 leta. Letno predela več kot 250 tisoč ton odpadkov, ki jih sežigalnica spremeni v toplotno (500 GWh) in električno energijo (60 GWh). Recimo, Dunaj »pridela« več kot en milijon ton odpadkov.

Ker tudi v Ljubljani načrtujejo sežigalnico bi se veljalo resni lotiti proučevanja, ako to delajo naši sosednje Avstrijci, da imajo v neposredni bližini osrednjega kliničnega centra sežigalnico in to ne moti ne prebivalstva in tudi okoljevarstvenikov ne.

No, velja dodati še to, da je ta sežigalnica zelo ekološko naravna, kar je prav tako zelo pomembno, saj so njeni izpusti daleč po dovoljeno emisijo škodljivih snovi.

Mejne vrednosti škodljivih izpustov v zrak so zaradi uporabe najsodobnejše tehnologije filtrov kar za 90 % nižje od predpisanih. Za učinkovito čiščenje dimnih plinov uporabljajo najmodernejšo tehnologijo odstranjevanja dušikovih spojin (DeNOx tehnologija). V dimnih plinih kontinuirano izvajajo meritve, in sicer vsebnosti ogljikovega monoksida (CO), žveplovega dioksida (SO₂), dušikovih oksidov (NOx), klornih spojin (HCl), praha in ogljikovodikov (Corg). Izmerjene vrednosti redno dnevno prikazujejo na spletni strani podjetja Wien Energie.

Sežigalnica je zanimiva tudi zato, ker je njenemu zunanjemu videzu dodal izjemno umetniško dopolnilo avstrijski arhitekt Hundertwasser – Friedrich Stowasser (avstrijski umetnik, slikar, arhitekt – * 15. december 1928, Dunaj; † 19. februar 2000). /Objavo pripravil: Janez Temlin/