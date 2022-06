Tekači so na pLJogging dogodku pobrali več kot 80 kilogramov smeti

Ljubljana, 10. junij 2022 – Ljubitelji teka so se 8. junija, na svetovni dan morij in oceanov, zbrali na dogodku AR pLJogging ter moč športa uporabili za pozitivne spremembe. S skupnimi močmi so namreč naravo ob Savi odrešili za več kot 80 kilogramov smeti ter s tem tudi simbolično zaključili mednarodni izziv Run For The Oceans, katerega namen je s športno aktivnostjo prispevati k boju proti plastičnim odpadkom.

Plogging dogodek, ki so ga pri adidasu domiselno poimenovali kar pLJogging, je potekal ob Savi v Ljubljani ter privabil številne ljubitelje teka in čistega okolja. Ti so skupaj s kapetanoma tekaške skupnosti adidas Runners Ljubljana, Tamaro Pavlovič in Blažem Strožerjem, izvedli enega prvih organiziranih plogging dogodkov pri nas ter iz narave pobrali več kot 80 kilogramov smeti. V sklopu dogodka pa se je odvila tudi delavnica na temo trajnosti, ki jo je vodila pevka Eva Pavli.

Plogging je skovanka angleške besede jogging (lahkoten tek) in švedskega izraza »plocka upp« (pobiranje smeti). Aktivnost, ki so jo izumili Švedi, predstavlja razmeroma novo obliko rekreacije, ki povezuje tek s pobiranjem odpadkov. »Tekači smo znani po odgovornem in spoštljivem ravnanju z naravo, zato sem vesel, da smo z adidas Runnersi koncept plogginga pripeljali tudi v Slovenijo. Tekači so ga odlično sprejeli, zato verjamem, da bo v prihodnje med Slovenci postal še bolj razširjen in priljubljen,« je povedal Blaž Strožer, tekaški trener in kapetan v skupnosti adidas Runners Ljubljana.

Številni tekači so v pripravi na ljubljanski plogging aktivne minute sicer začeli nabirali že dva tedna pred dogodkom. 23. maja so se namreč pridružili mednarodnem izzivu Run For The Oceans, s katerim adidas in okoljevarstvena organizacija Parley posameznike že peto leto spodbujata, da s športno aktivnostjo prispevajo k boju proti plastičnim odpadkom. Izziv je potekal znotraj aplikacije adidas Running, kjer so uporabniki z vsega sveta beležili svojo športno aktivnost. Organizatorja izziva pa bosta za vsakih 10 prispevanih minut iz morij in oceanov ter z obal očistila količino plastike, enakovredno teži ene plastenke. »Čudovito je moč športa uporabiti za pozitivne spremembe. Hvaležna sem prav vsakemu posamezniku, ki se je pridružil današnjemu zelenemu teku ali pa sodeloval v izzivu za čistejše oceane,« je po dogodku dejala kapetanka skupnosti adidas Runners Ljubljana Tamara Pavlovič.