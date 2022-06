Danes v Tivoliju tradicionalni 16. dm tek

Ljubljana, 11. junij 2022 – Danes, 11. junija, bo v Tivoliju pretakal rekreativna, športna, predvsem pa dobrodelna prireditev 16. dm tek. Kot so že ob zbiranju prijav sporočili organizatorji, bo tokratni tek še večji in še boljši, z veliko novostmi in presenečenji ter predvsem nepozabnim druženjem, ki ga nikakor ne gre zamuditi.

Tradicionalni dm tek je že davno prerasel okvire športne prireditve in postal sinonim povezanosti, prijateljstva, dobre zabave ter druženja, letošnji pa obljublja kar nekaj novosti in presenečenj. Na največjem tekaškem dogodku bodo poleg kategorije teka za ženske zopet tekli najmlajši tekači in sicer v kategoriji Oskarjev tek. To pa še ni vse! Letos lahko na teku dm tečejo tudi moški, ki bodo lahko sodelovali na t.i. dm trail teku.

Vsako leto na dm teku za ženske ljubljanski park Tivoli obarvamo z drugačno barvo. Na letošnjem bo to vijolična še sporočajo organizatorji.16. dm tek korak za korakom

Druga junijska sobota, rezervirana za dm tek, se bo najbolj zgodaj začela za naše najmlajše tekače, za katere bodo med 7.30 in 10.30 v šotoru na parkirišču Tivoli potekale prijave. Tam bodo lahko prevzeli tekaške zapestnice in prejeli svoje majice.

In še o tem, kako bo potekal 16. dm tek v Tivoliju

Ob 8. uri bo na vrsti že prvo ogrevanje, in sicer za dm trail tek, pol ure kasneje, ob 8.30, pa se bo začel štart omenjenega teka.

Tekačice, bodo z ogrevanjem začele ob 9. uri, nato pa se bodo ob 9.30 najprej na progo podale tiste, ki so si izbrale 5-km traso, eno uro kasneje, ob 10.30, pa še tiste, ki so se odločile za 10-km preizkušnjo.

Ogrevanje bo za oba teka potekalo na glavnem prireditvenem prostoru pod vodstvom izkušenih tekaških inštruktorjev.

Malo pred poldnevom, natančneje ob 11.45, bo čas za neučakane najmlajše, saj se bo začelo ogrevanje tudi zanje, točno ob 12. uri pa bodo tekaški praznik sklenili prav oni z Oskarjevim tekom.

Po zasluženem premoru in kosilu, ki bo sledilo vsem tekom, bo čas za najbolj sproščen del dneva. Za najboljšo zabavo bodo od 14. ure naprej skrbeli navihani Čuki, ob 16. uri pa bo oder letos zavzela Nina Pušlar, ki bo s svojo edinstveno ženstveno energijo dodala zaključno piko na i letošnjemu dm teku.

PROGRAM:7.30 – 9.00 → Zajtrk za tekače

7.30 –10.30 → Prijave na otroški tek: prevzem zapestnic in majic za otroke (šotor na parkirišču Tivoli)

8.00 → Ogrevanje za dm trail tek

8.30 → Štart dm trail teka

9.00 → Ogrevanje za dm tek za ženske

9.30 → Štart teka na 5 km

10.30 → Štart teka na 10 km

11.45 → Ogrevanje za dm otroški tek

12.00 → dm otroški tek

14.00 → Zabavni program s podelitvijo nagrad

16.00 → Nastop Nine Pušlar

Opomba: Organizator si pridržuje pravico do spremembe