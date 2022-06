O tem, kako vas molzejo dobavitelji elektrike

Ljubljana, 11. junij 2022 – Da državljani krepko pripomorejo k bogatim plačam prodajalcem električne energije, je znana stvar. Dejstvo pa je tudi, da prodajalci električne energije z različnimi dodatki, ti znašajo več kot 75 odstotkov, odirajo svoje odjemalce rekoč, da skrbijo za razvoj samozadostnosti.

Koliko ponudniki elektrike pomolzejo svoje naročnike, za »samozadostnost«, kažeta podatka, ki si ju lahko ogledate (sta dejanska podatka – za mesec maj in mesec april) v nadaljevanju te objave.

Objavljamo podatek, ki nam ga je posredoval eden od bralcev, ki je aprila plačeval porabljeno elektriko z dodatki po “okrnjeni” ceni, in sicer tisti, ki jo je t. i. nesposobna Janševa vlada, zaradi draginje, začasno “porezala” ponudnikom električne energije, in ceno za maj, ko so si “električarji” spet dodali dodatek (omrežnino) za “naš” razvoj t.i. samozadostnosti.

A se spomnite, kako se je repenčil prinašalec »svobode« Golob, ko je trdil, da bo prejšnja vlada z bombončki ljudem uničila razvoj našega elektrogospodarstva.

A je ta isti Golob, po podatkih Požareporta, mirno pripravljen pokasirati nagrado, ki naj bi znašala kar 1,9 milijona evrov bruto, kar isti ni ne potrdil in ne ovrgel.

Torej je logično, zakaj vas dobavitelji elektrike molzejo, rekoč, da skrbijo za t. i. napredno oskrbo z elektriko, ki jo le posredujejo od elektrarn do vas. Tistih elektrarn, ki so jih zgradili z davkoplačevalskim denarjem ter si ob tem dodatno napolnili svoja lačna usta in račune tam na oddaljenih sončnih otokih.

In zdaj vpogled v omenjena računa našega bralca – ta je še kar varčen:

Račun za mesec maj 2022

Omrežnina 8,24939 – 42,24%

Energija 4,74184 – 24,28%

Prispevki in ostale dajatve 5,2434 – 26,85%

Trošarina 0,11590 – 0,59%

Obračun storitev pogodbenega računa 1,18000 – 6,04%

SKUPAJ brez DDV 19,53053 – 100%

Podrobna specifikacija je v prilogah Obračun DDV

Osnova za 22% DDV 19,53

22% DDV 4,30

SKUPAJ z DDV 23,83

ZA PLAČILO EUR 23,83

Račun za mesec april 2022

Omrežnina 0,00000 (omrežnina ni bila obračunana zaradi uredbe vlade)

Energija 3,68499

Prispevki in ostale dajatve 0,05580

Trošarina 0,09150

Obračun storitev pogodbenega računa 1,18000

SKUPAJ brez DDV 5,01229 – 100

Podrobna specifikacija je v prilogah Obračun DDV

Osnova za 22% DDV 5,01

22% DDV 1,10

SKUPAJ z DDV 6,11

ZA PLAČILO EUR 6,11

Osnova za 22% DDV 6,11/15,1770 (vrednost brez ukrepa vlade)

22% DDV 1,34

SKUPAJ z DDV 7,45

ZA PLAČILO EUR 7,45[JT1] /18,51(vrednost brez ukrepa vlade)

V primeru, da bi bralec porabil v maju toliko energije kot v aprilu (porabil jo je 22,28% več maja, in sicer 4,74184) bi moral plačati za porabo za april (3,68499) brez DDV SKUPJ 15,1770 in z DDV (22%) 18,51 evra./Objavo pripravil Janez Temlin/Foto: LN/