Društvo Parada ponosa sporoča, da jih skupaj z novo vlado čaka štiri leta konstruktivnega dela

Ljubljana, 11. junij 2022 – Udeleženkam in udeležencem Parade ponosa je letos uspeli izpeljati svoj shod, ki so ga izpeljali v Ljubljani. Od 17. uri so se zbrali Metelkovi, od koder je povorka udeležencev krenila proti zdaj že znamenitem ljubljanskem Kongresnem trgu.

Tam so zbrane uvodoma nagovoril župan Ljubljane Zoran Janković, Katja Štefanec, predstavnica za stike z javnostjo Društva Parada ponosa, Filip Vulović, Beograd Pride, Krzysztof Kliszczyński, Lambda Warsaw in Simon Maljevac, kandidat Levice za ministra za delo in socialo. Po nagovorih so sledili koncert Freekind, drag performans Romeo de la Cruz, koncert AKA Neomi ter DJ performans B-Complex.

Kot sporočajo iz Društva Parada ponosa so v predvolilnem obdobju skupaj z Legebitro stranke povabili, da se opredelijo do LGBTIQ+ vprašanj. To je bil del iniciative Mavrični glas, ki je mlade LGBTIQ+ volivke in volivce mobilizirala za informirano udeležbo na volitvah.

Festival Parada ponosa 2022 je bil tako navdahnjen z mavričnim glasom ter z izidom parlamentarnih volitev v Sloveniji. V Društvu menijo, da jih skupaj z novo vlado čakajo štiri leta konstruktivnega dela naproti bolj enakopravnem položaju LGBTIQ+ oseb v Sloveniji.

Javnosti pa sporočajo, da so skupaj pokazali, kakšno državo si želijo. Pokazali so, da si želijo demokratično, svobodno družbo, ki bo slavila svojo raznolikost in hkrati povezovala ljudi v solidarnosti.

In dodajajo:

-Pokazali smo, da verjamemo v svobodo medijev.

-Pokazale smo, da potrebujemo umetnost in kulturo v vsej njuni barvitosti in alternativnosti ter da smo se zanju pripravljene glasno boriti.

-Pokazali smo, da nas skrbi za naš planet in da smo več kot pripravljeni delati odločne korake proti trajnostnim in podnebju prijaznim praksam.

-Pokazale smo, da se zavzemamo za pošteno plačilo in delo v pravičnih pogojih.

Od nove vlade pričakujejo, da bo skupaj z njimi naredila konkretne korake proti enakopravnosti vseh LGBTIQ+ oseb v Sloveniji. Pričakujejo prave sogovornike in sogovornice ter spremembe.

Javnosti in vladi sporočajo, da si čez štiri leta želijo samozavestno reči:

Vlada Roberta Goloba je upoštevala mavrične volivke in volivce. V času mandata so uredili dostop do oploditve z biomedicinsko pomočjo in pravico do posvojitve za LGBTIQ+ pare!

Na pobudo ministra za zdravje je parlament izglasoval prepoved nenujnih operacij na interspolnih dojenčkih in otrocih!

Uspešno delo medresorske komisije je pripeljalo do implementacije pravnega priznanja spola na podlagi samoidentifikacije v praksi!

Ministrica za vzgojo in šolstvo se je zavzela za vzpostavitev programa za šole, ki naslavlja vrstniško nasilje na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in izraza.

To je bil poudarek govora Katje Štefanec, predstavnice Društva Parada ponosa na ljubljanski paradi ponosa, ki, kot zapisano v naslovu skupaj z novo vlado čaka štiri leta konstruktivnega dela.

No, mi pa dodajamo k tem pričakovanjem Društvo Parada. Če bo res tako, kot je v svojem govoru sporočala predstavnice Društva Parada, je udeleženkam in udeležencem letošnje parade uspelo opraviti svoj shod tako, da bo njegov učinek primeren in ustrezen njihovim pričakovanjem. Kar pomeni, da bo morala Golobova vlada vrniti uslugo za podporo, ki jo je bila deležna, s strani Društva Parada ponosa so v predvolilnem obdobju skupaj z Legebitro stranko.

Organizatorji so nam posredovali tudi fotografiji, ki jih objavljamo kot dopolnilo k tej objavi./LN/ Foto – press: Društvo Parada ponosa /