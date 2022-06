JYSK je predstavil nov izdelek iz reciklirane tikovine

Ljubljana, 14. junij 2022 – JYSK je mednarodna skandinavska veriga trgovin z izdelki za ureditev notranjosti in zunanjosti doma, ki je »doma« tudi v Sloveniji, in to uspešno, je predstavila nov izdelek iz reciklirane tikovine.

Gre za indonezijsko tikovino iz podrte malezijske hiše, starega skednja in tradicionalnih zabojčkov za riž, ki jih uporabljajo tamkajšnji pridelovalci. In JYSK je to spremenil v vrtno mizo EBBESKOV, ki se bo to poletje odlično prilegala vašemu dvorišču ali terasi.

In zakaj je omenjeno pomembno tudi za Slovenijo? – Podatki kažejo, da se v Sloveniji letno proizvede 489 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, od tega se jih 72,2% reciklira. Vsakodnevno kopičenje odpadkov prispeva k globalnemu okoljskemu problemu, zato sta uporaba in nakup recikliranih materialov prvi korak k ohranjanju okolja. Za pomoč pri reševanju tega problema se je JYSK osredotočil na izdelavo recikliranih izdelkov, v svojo najnovejšo kolekcijo pa je vključil ravno vrtno mizo iz reciklirane tikovine.

Rikke Blæsild, vodja oblikovanja in načrtovanja v JYSK-u, je poudarila, da se število izdelkov, ki so v celoti ali delno izdelani iz recikliranih materialov, vsak teden povečuje. »Podjetje je zavezano zmanjševanju vpliva na okolje in podnebje. Recikliranje materialov namesto njihovega odlaganja pomaga modelu krožnega gospodarstva s ciljem ohranjanja virov planeta. Zato bomo še naprej podpirali pozitivne spremembe,« je dodala Blæsild.

Recikliranje je prihodnost – Tikovina, iz katere je izdelana ta vrtna miza, se ponaša s certifikatom FSC® Recycled (FSC® N001715), kar pomeni, da je les preverjen kot dejansko recikliran. Recikliranje lesa prispeva k zaščiti svetovnih gozdov, saj zmanjšuje povpraševanje po novih surovinah. Tikovo drevo izvira iz nasadov v jugovzhodni Aziji in lahko zraste do višine od 30 do 40 metrov, ravno tikovina iz Indonezije pa velja za eno najkakovostnejših na svetu. Tikovo drevo pogosto doseže tudi do 100 let starosti, ta rastlina pa je še posebej znana po svoji elastičnosti in sposobnosti, da se med nevihtami upogiba, ne pa zlomi. Poleg tega je zelo odporna na vlago. Njegova kombinacija edinstveno debelih vlaken olajša obdelavo in ustvarjanje različnih oblik, zato je ta les primeren za izdelavo različnih vrst pohištva.

In kdo je JYSK – JYSK je mednarodna skandinavska veriga trgovin z izdelki za ureditev notranjosti in zunanjosti doma. Z več kot 3100 trgovinami in spletnimi trgovinami v 49 državah po vsem svetu ima JYSK v vaši bližini vedno najboljšo ponudbo in strokovne storitve, ne glede na način nakupovanja. Ustanovitelj Lars Larsen je svojo prvo trgovino odprl na Danskem leta 1979. Danes ima JYSK več kot 28.500 zaposlenih. JYSK je del skupine Lars Larsen, ki je v družinskem lastništvu, katere skupni promet je v finančnem letu 2020/21 znašal 5,255 milijarde evrov. Promet JYSK-a je v finančnem letu 2020/21 znašal 4,4 milijarde evrov./LN/JYSK/