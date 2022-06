Število novih okužb s covidom-19 v Avstriji narašča, a trenutno še brez posebnih ukrepov

Dunaj, 14. junija 2022 – Ker se trenutno mudimo v Avstriji, smo nekoliko prelistali avstrijske medije, da bi preverili, kakšno je stanje, povezano z okužbami in stenjem s covidom-19.

Kot poročajo avstrijski mediji so Avstriji od nedelje, 12. junija, do ponedeljka, 13. junija, zabeležili 2905 novih okužb. To pomeni, da število novih okužb s covid-19 v Avstriji še naprej narašča. Povečanju naj bi botrovali nalezljivi pod varianti BA.4/BA.5 in opustitev mask (te so v javnem prometi – na Dunaju še vedno obvezne, in sicer le maske FFP2).

Trenutno je v Avstriji z virusom aktivno okuženih 44.415 ljudi. Sedemdnevna incidenca je 281,36. V zadnjih 24 urah je bilo opravljenih 64.150 novih PCR-testov, kar pomeni, da je delež pozitivnih 4,53 odstoten. Pandemija je tako v Avstriji doslej zahtevala 18.699 življenj. V bolnišnici se trenutno zdravi 494 bolnikov. Na intenzivnih enotah pa se jih nahaja 36.

Cepljenja – Po trenutnih podatkih je Avstriji vsaj eno cepljenje opravilo skupno 6,8 milijona ljudi (približno 8,5 milijona prebivalcev), kar je 76,1 odstotka prebivalstva. Okrog 5,7 milijona prebivalcev, 63,4 odstotka pa ima veljavno dvojno cepljenje.

V Avstriji je bilo od začetka pandemije potrjenih že 4,3 milijona primerov okužb. Od izbruha epidemije si je opomoglo 4,2 milijona ljudi.

Morda še to, da v Avstriji (razen Dunja – maske v javnem prevozu) in zdravstvenih institucijah niso obvezen. No, pa tudi nobenih kontrol povezanimi s covidom-19 ni. Kot so nam povedali, se trenutno posebne spremembe še ne načrtujejo./JT/Foto: arhiv LN/