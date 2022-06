Vladni ukrepi (avstrijski) bodo do leta 2026 obsegali okoli 28 milijard evrov, od tega pet milijard za takojšnje ukrepe

Ljubljana, Dunaj, 14. junij 2022 – Kot se ve, je bila v Sloveniji imenovana delovna skupina za blaženje energetske in prehranske draginje, ki se je prvič sestala prejšnji teden. Poleg predsednika vlade so v njej še ministri za gospodarstvo Matjaž Han, infrastrukturo Kumer, kmetijstvo Irena Šinko, delo Luka Mesec in finance Klemen Boštjančič. Slovenska vlada napoveduje, da se bo odziva na visoke cene energentov in hrane lotila v dveh fazah. Z deležniki naj bi se najprej skušali dogovoriti o delitvi bremen zmanjšanja cenovnega bremena za gospodinjstva in podjetja.

Primerno stanju, ne prav rožnatemu, se je kot slovenska vlada, prav tako minuli teden tovrstnih težav lotila tudi avstrijska vlada. A pozor! Ta se je že odločila, ker ugotavlja, da za mečkanje ni pravi čas. Zato, naslov »Vladni ukrepi bodo do leta 2026 obsegali okoli 28 milijard evrov, od tega pet milijard za takojšnje ukrepe« ni namenjen slovenskemu prebivalstvu in ne gospodarstvu, ampak avstrijskemu.

In kaj je odločila? Vlada – AVSTRIJSKA – se je odločila, da “ljudem vrne tisto, kar jim je vzela inflacija,” je na tiskovni konferenci dejal kancler Karl Nehammer (ÖVP) in predstavila sveženj do leta 2026, ki skupaj znaša 28 milijard evrov. Od tega bo pet milijard evrov namenjenih za kratkoročno pomoč in milijardo za gospodarstvo.

T.i. klimatski bonus (blaženje energetske krize) se poveča na 500 evrov. Prvotno je bilo načrtovano vrtenje glede na to, kje živiš, potem je bilo rečeno, da bo vsak dobil 250 evrov. Zdaj je 500 evrov za vsakega odraslega, pol za otroke (250 evtov). Izplačano od oktobra .

Dodatno so določili enkratno plačilo za družine in finančno šibke. Strukturno se bodo različni socialni prejemki v prihodnosti samodejno prilagajali inflaciji, hladno progresijo pa bo “končno”, kot pravi Nehammer, ukinili.

Takojšnjimi ukrepi pa so takšni:

To so trenutni kratkoročni ukrepi pomoči za družine, socialno ogrožene, pa tudi ostalo prebivalstvo:

Avgusta bo to deležno doplačila k družinskemu dodatku 180 evrov, tako imenovani 13. družinski dodatek.



tako imenovani Finančno šibkejše osebe, kot so brezposelni ali prejemniki pomoči za brezposelnost , bi morale prejemati enkratno izplačilo v višini 300 evrov .



za brezposelnost , bi morale prejemati enkratno izplačilo v višini . Zvišan družinski dodatek v višini 2000 evrov in povečan otroški dodatek v višini 550 evrov bosta prestavljena v leto 2022 (prvotno je bilo načrtovano 2023). Davčna olajšava se bo za leto 2022 povečala na 500 evrov .



v višini in povečan v višini bosta prestavljena v leto 2022 (prvotno je bilo načrtovano 2023). Davčna se bo za leto 2022 povečala na . Za vajence bo tako imenovani Digi-Scheck podaljšan do leta 2024, kar trikrat letno znaša 500 evrov .



podaljšan do leta 2024, kar trikrat letno znaša . Po drugi strani pa mora imeti samodejna prilagoditev vrednosti socialnih prejemkov, kot so družinski dodatki ali dodatki za študij , trajen učinek .



socialnih prejemkov, kot so družinski dodatki ali dodatki za študij , trajen učinek . Poleg tega bo podaljša “t.i. zaščita”, ki je namenjena preprečevanju deložacije.

Za gospodarstvo veljajo naslednji ukrepi:

Podjetja bodo prejemala nadomestilo za ceno električne energije , za energetsko intenzivna podjetja pa so predvidena neposredna nepovratna sredstva .



, za energetsko intenzivna podjetja pa so predvidena . Gospodarstvo je podprto z zmanjševanjem stroškov dela, ki niso plačani . Obseg tukaj je okoli 600 milijonov evrov.



. Obseg tukaj je okoli 600 milijonov evrov. Obstajajo tudi davčne oprostitve za nagrade zaposlenih do 3000 EUR za ustvarjanje spodbud za naložbe.



No in vrnimo se v Slovenijo! Golob pa je ob včerajšnjem obisku napovedal, da sta oblikovani skupni, ki se bosta spopadli z draginjo. “Oblikovali smo dve delovni skupini, ki se bosta spopadali z draginjo. Do konca meseca junija bomo imeli večino odgovorov na vprašanja, ki se jih bomo lotili zaporedno,” je dejal in dodal, da bodo sprva začeli pri nafti in naftnih derivatih, sledili bodo elektrika, hrana in plin. Do jeseni pa bodo vse rešitve že implementirane, je dodal. In kaj dodati! Nič! Čakati in se ozirati po senčni strani Alp./JT/Foto: arhiv LN in BKA/