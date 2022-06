Nedorečena obnova UKC Ljubljana moti zdravnike; Pa ne samo njih!

Ljubljana, 15. junija 2022 – Na pobudo Koordinacije zdravniških organizacij so se predstavniki sindikata FIDES, Zdravniške zbornice Slovenije, Slovenskega zdravniškega društva in Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije dne 25.5.2022 sestali z generalnim direktorjem UKC Ljubljana, Jožetom Golobičem na temo načrtovane prenove glavne stavbe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Povod za sestanek so bila zaskrbljena poročila zdravnic in zdravnikov, da bo načrtovana prenova najmanj do konca leta 2023 pomembno posegla v izvajanje zdravstvenih storitev v naši največji terciarni ustanovi.

Na sestanku so predstavniki zdravniških organizacij izrazili strinjanje, da je osrednja stavba UKC Ljubljana nujno potrebna obnove, tako iz naslova energetske sanacije kot iz naslova zagotavljanja ustreznih pogojev za izvajanje vrhunske terciarne medicine.

Izrazili pa so zaskrbljenost ter resne pomisleke nad predvidenim pristopom k obnovi, njenemu obsegu in časovnici. Zastavljen načrt obnove UKC Ljubljana, ki poleg energetske sanacije vključuje tudi notranjo prenovo, namreč narekuje sočasno izpraznitev polovice glavne stavbe Univerzitetnega kliničnega centra z zmanjšanjem posteljnih kapacitet ter selitvijo dobršnega dela terciarne dejavnosti in bolnikov v prostore, ki so bili med epidemijo covida namenjeni reševanju kritične prostorske situacije in so kot taki povsem neprimerni za najzahtevnejše bolnike, ki so v svoji stiski ob bolezni že dovolj prizadeti in si ne zaslužijo še neustreznih prostorskih razmer.

Predstavniki zdravniških organizacij so vodstvo UKC Ljubljana hkrati opozorili, da nas čaka zahtevno reševanje zaostankov obravnav iz naslova dve leti trajajoče epidemije, hkrati pa je pričakovati negotovost glede epidemiološke situacije v jeseni in verjetnega novega vala okužb z virusom covid. Na predvideni način planirana obnova UKC Ljubljana torej prinaša izjemno tveganje, ki ne bo brez posledic za strokovno obravnavo bolnikov, predvsem pa se bodo zaradi okrnjenih možnosti izvajanja zdravstvenih storitev in zmanjšanja kapacitet čakalne dobe v času obnove še podaljšale.

Predstavniki zdravniških organizacij so se zavzeli za stopenjski pristop, z izgradnjo stavbe nove Infekcijske klinike in stavbe nove Gastroenterološke klinike, ki bi razbremenili prostorsko stisko in na ta način omogočile zahtevno in dolgotrajno obnovo centralne stavbe, vse z namenom racionalnejše, predvsem pa za bolnike in medicinsko stroko ustreznejše prenove.

Zdravnice in zdravniki pa bolj kot v obnovi vidimo prihodnost v izgradnji novega, sodobnega terciarnega centra na obrobju prestolnice, ki bi poleg boljših pogojev za izvajanje stroke omogočal tudi lažjo dostopnost za bolnice in bolnike iz celotne Slovenije.

No, je pa res, to dodajmo mi, da bi bilo najbolje v Ljubljani začeti z načrtom izgradnje novega Kličnega centra in se ne lotevati obnov, starih in tudi neprimernih objektov. Koliko let se ureje Urgenca v Ljubljani? To še sam Bog več ne ve!/LN/