STO sporoča! – Dirka po Sloveniji, ki se začenja danes, tudi na TV mreži Eurosport

Nova Gorica, 15. junij 2022 – Slovenska turistična organizacija (STO) sporoča, da bo že peti omogoča prenos kolesarske dirke Po Sloveniji na svetovni športni TV mreži Eurosport. Dirka po Sloveniji 2022 bo potekala 5 dni, od danes,15.6.2022 do nedelje, 19.6.2022. 5 etap bo speljanih po 791.4 km dolgi trasi na kateri bodo kolesarji morali premagati 9.152 višinskih metrov.

Tudi tokrat bo v ospredju promocija slovenskih turističnih destinacij, med katerimi so številne prejemnice znaka Slovenia Green, ter slovenski kolesarji, na čelu s Tadejem Pogačarjem, kolesarskim asom in ambasadorjem slovenskega turizma. Tako bo STO v juniju in juliju na kanalih Eurosport izvajal intenzivno promocijsko kampanjo, v kateri izpostavlja Slovenijo kot zeleno butično destinacijo ter 10 destinacij, gostiteljic startov in ciljev etap.

28. mednarodna kolesarska dirka Po Sloveniji bo od danes, 15. junija do nedelje 19. junija, pričela uvod v vroče kolesarsko poletje, ki bo dosegel vrhunec z dirko po Franciji v mesecu juliju.

STO tako v okviru številnih kolesarskih dogodkov krepi prepoznavnost znamke I feel Slovenia in Slovenije kot odlične destinacije za aktivna doživetja.

Med ključnimi dogodki na področju športa, ki jih te dni gosti Slovenija, naj izpostavimo tudi največji mednarodni kolesarski kongres Velo City, ki poteka v Ljubljani od 14. do 17. junija, Tafiso, globalno največji in najprestižnejši svetovni kongres športa za vse, ki je med 8. in 12. junijem potekal v Portorožu in mednarodni filmski festival športnega dokumentarnega in igranega filma v Rogaški Slatini.

Med najpomembnejšimi kolesarskimi dogodki je 28. dirka Po Sloveniji, kjer STO partnersko sodeluje že 5. leto zapored in tako omogoča prenos dirke na nadnacionalno TV mrežo Eurosport. Letos pri dirki sodeluje 39 turističnih destinacij, s katerimi je STO določila kar 66 turističnih posebnosti Slovenije tako imenovanih POI točk (Points of Interest), s katerimi bo Slovenija navduševala milijonsko občinstvo.

STO je ob odličnih rezultatih sodelovanja z Eurosport v preteklih štirih letih, ko si je dirko ogledalo več kot 35 milijonov gledalcev, k projektu kolesarska dirka Po Sloveniji pristopila tudi v letošnjem letu.

STO v partnerstvu s Kolesarskim klubom Adria Mobil tudi letos zagotavlja prenos dirke pod prepoznavnim sloganom »Fight for green« na globalni televizijski mreži Eurosport in z zakupom oglaševalskega prostora v kar 218 televizijskih oglasih predstavlja lepote Slovenije, turističnih destinacij ter Slovenijo skozi oči Tadeja Pogačarja. Ljubitelje kolesarjenja bo za Slovenijo navduševala tudi v 3 milijonih prikazov spletnih oglasov na straneh Eurosporta. Izvedene bodo tudi komunikacijske aktivnosti predstavitve Slovenije kot zelene butične destinacije za odlična aktivna doživetja na družbenih omrežjih in spletni strani Eurosport. Oglaševalska akcija poteka od 6. junija do 30. julija 2022.

Ob neposrednem prenosu dirke v živo na Eurosportu povprečno 2 uri na dan (skupno 10 ur) bo dirka prenašana tudi na RTV Slovenija./LN/STO/