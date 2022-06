Slovenija na IMD lestvici svetovne konkurenčnosti letos zasedla 38. mesto

Ljubljana, 15. junij 2022 – Slovenija je na lestvici svetovne konkurenčnosti za leto 2022, ki jo objavlja švicarski inštitut za razvoj menedžmenta (IMD) švicarskega inštituta za razvoj menedžmenta IMD zaseda 38. mesto, so sporočili iz SPIRIT Slovenija, ki že vrsto let sofinancira projekt raziskave slovenske konkurenčnosti po omenjeni metodologiji.

Naša država je med 63 državami, ki sodelujejo v tej raziskavi, letos zasedla 38. mesto, kar je dve mesti bolje kot lani.

Konkurenčne prednosti Slovenije oziroma področja, kjer se uvrščamo najvišje na lestvici sodelujočih držav, ostajajo podobna kot v preteklem letu: mednarodna trgovina, raven cen, družbeni okvir (socialna kohezija, enakost v porazdelitvi dohodka, enakopravnost žensk in moških) ter izobraževanje.

Najbolj smo, kot poročajo iz SPIRT-a, tako kot lani pridobili pri stebru gospodarske uspešnosti (26. mesto), kjer smo dosegli uvrstitev na ravni pred svetovno finančno-gospodarsko krizo.

Raziskava IMD temelji na statističnih podatkih (163 kazalcev), ki predstavljajo dve tretjini skupne ocene konkurenčnosti in se nanašajo predvsem na lansko leto, tretjino skupne ocene pa predstavljajo tako imenovani mehki podatki (92 kazalcev), podatki, zbrani z anketo med menedžerji iz mikro, malih, srednjih in velikih podjetij. Merijo štiri sklope konkurenčnosti: gospodarsko uspešnost, vladno učinkovitost, poslovno učinkovitost in infrastrukturo.

Skupna uvrstitev države na lestvici konkurenčnosti v nekem časovnem obdobju pokaže njen konkurenčni položaj v primerjavi z drugimi državami. Poslabšanje uvrstitve države na lestvici konkurenčnosti ne pomeni nujno, da se je stanje v državi poslabšalo, lahko je le odraz hitrejšega napredovanja drugih držav.

K tokratnim slabšim rezultatom večine držav na lestvici je največ doprinesla pandemija, ki je zaznamovala dobršen del lanskega in tudi letošnjega leta.

Največje premike po lestvici navzgor so zabeležile Hrvaška (13 mest), Savdska Arabija (8 mest), Indija (6 mest), Islandija (5 mest), Estonija, Peru in Filipini (4 mesta). Največji padec pa je zabeležila Nova Zelandija (11 mest), Kazahstan (8 mest), Malezija, Ciper in Indonezija ter Jordanija (7 mest)./LN/SPIRIT/