V središče Ljubljane se vrača 10. jubilejna poletna Ljubljanska vinska pot

Ljubljana, 16. junij 2022 – Že ta konec tedna, natančneje v soboto, 18. junija, med 10. in 20. uro, v staro mestno središče Ljubljane prihaja 10. jubilejna poletna Ljubljanska vinska pot. Prireditev na kateri se bo predstavilo več kot 50 vinarjev in kulinarikov iz vse Slovenije.

Za degustacijo bodo na voljo vina iz Podravja, Štajerske, Posavja, Krasa, Slovenske Istre, Primorske, Dolenjske, Goriških Brd, Bizeljsko Sremiškega okoliša in Bele krajine, za pokušino pa bo na voljo več kot 300 vzorcev vina.

Okusen in žlahten program – Dogodek, ki vsako leto v mestno jedro Ljubljane privablja več kot 5.000 domačih in tujih obiskovalcev, bo poleg žlahtne kapljice, ki jo bodo obiskovalci deležno v svojih festivalskih kozarcih, se ponuja pravo vinsko-kulinarično doživetje, saj bo na voljo veliko izdelkov in dobrot iz tartufov, mandarin in čokolade, pa tudi štruklji in vaflji ter mnogo drugega kulinarične dobrote bodo na voljo!

Da bo doživetje na vinski poti še pestrejše, so organizatorji poskrbeli, da bodo dogajanje zaokrožili tudi člani godbenega društva Vodice, KUD ansambel ljubljanskih mažoret, mladi plesalci plesne šole The Artifex in vinske kraljice, ki jih ne bo moč spregledati sredi dogajanja.

Pomembno je vedeti in se zavedati! – Vsem, ki se boste sprostili ob žlahtni kapljici Zavod varna pot svetuje: »Za varen odhod domov izberite alternativno obliko prevoza – javni promet ali pokličite 0,0 voznika.« Obiskovalcem, ki bodo v dvomih, ali je bil popit kozarček preveč za varno pot domov, bo na voljo test alkoholiziranosti na prostoru Zavoda Varna pot. Čista nula, čista vest ohranja zdravje in življenje na naših cestah. Prispevajmo svoj delež k uresničevanju Vizije NIČ – vsak od nas šteje.

Vstop za obiskovalce je PROST, festivalski kozarci in kuponi za okušanje pa bodo na voljo za nakup na blagajnah vinske poti.

Organizator dogodka je Proevent d.o.o., kot partner pa se festivalu tudi letos pridružuje Turizem Ljubljana z znamko Gourmet Ljubljana.

No, in še povabili za prihodnji vinsko-kulinarični dogodek, in sicer tisti, novembra – ko bo Ljubljanska vinska pot svojo tradicijo nadaljevala na Martinovanju v Ljubljani 12. novembra. Takrat bodo vsi ljubitelji žlahtne kapljice in pravi kulinarični hedonisti domača in tuja vina ponovno lahko okušali na že 24. Slovenskem festivalu vin 17. in 18. novembra v Cankarjevem domu./LN/