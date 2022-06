Središče Ljubljane je prevzel omamni vonj kave

Ljubljana, 18. junij 2022 – Danes je na Pogačarjevem trgu v Ljubljani zadišalo po prefinjeni aromi italijanske De’Longhi kave.

Vonj je prebudil mimoidoče, z zanimanjem pa so opazovali baristo, Sandija Juga, ki je ustvarjal z novim aparatom za kavo La Specialite Arte omenjene znamke De’Longhi.

Sandi, ki ga poznamo kot zmagovalca resničnostnega šova Bar, je s pomočjo novega aparata ustvarjal različne motive dreves, src in še bi lahko naštevali. Med obiskovalci so bila tudi znana imena, med drugim Luka Perne, Klara Leben in Hajdi Korošec Jazbinšek, ki je pred kratkim postala Femme Fatale 2022. La Specialista Arte lahko odslej kupite tudi v Sloveniji. Z njegovo pomočjo lahko postanete sam svoj barista in pravi strokovnjak na področju priprave dobre kave iz udobja doma. Naj postane vaša desna roka in prva izbita pri ustvarjanju vaših najljubših kavnih receptov, od razkošnega italijanskega ekspresa do kremaste bele kave in penastega kapučina.