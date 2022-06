Jutri bodo na črpalkah začeli točiti gorivo po »Golobovih« cenah, in sicer NMB-95 1,755 evra, za dizel pa 1,848 evra

Ljubljana, 20. junij 2022 – Medtem ko Golob molči, so pa črpalke po Sloveniji zanje tri dni, TUDI DANES, občasno brez naftnih derivatov. Kaj je razlog nihče od odgovornih ne pove (no danes se je le odzval gospodarski minister Matjaž Han, že z znano izjavo politika). A mi menimo, da je razlog tudi ta, da morajo črpalkarji prodajati naftne derivate, po t. i. Janševi ceni (NMB-95 – 1.560 €; Dizel – 1.668 €; Ekstra lahko kurilno olje – 1.646 €)

Kot poroča STA se s torkom, ko se izteče trenutna ureditev določanja cen pogonskih goriv, bo zunaj avtocest in hitrih cest za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti 1,755 evra, za dizel pa 1,848 evra, je razvidno iz objave na spletnih straneh gospodarskega ministrstva. To je 19,5 oz. 18 centov na liter več kot trenutno. Nove cene bodo veljale do 4. julija – In še pregled cen goriv po Sloveniji – sistem GORIVA.SI.

Hrvaška, ki jo Golob jemlje za »vzor« bo od torka, 21. junija dalje za NMB-95 14,07 kune (1,87 evra) za liter, cena dizelskega goriva pa naj bi znašala 13,57 kune (1,81 evra).

Na hrvaških avtocestah (TUDI NA SLOVENSKIH) bodo trgovci lahko določali sami, je sporočil hrvaški premier Andrej Plenković.

Tako so minuli konec tedna in tudi danes, številni vozniki opozarjali, da je na veliko črpalkah v Sloveniji zmanjkovalo goriva.

Tako naj bi danes črpalko OMV ob italijanski meji v Lazaretu, kar zaprli, kar velja (ko o tem poročamo) tudi za Petrolovo črpalko na hitri cesti Izola – Koper. Zaprta pa je tudi črpalka OMV pri Luciji na cesti za mejni prehod za Sečovlje.

Mnogi vozniki so se pritoževali in preklinjali Goloba in njegovo ekipo zaradi nereda pri črpalkarjih. Nekateri pa zaradi tega niso mogli opraviti celo načrtovanih poti.

Ali bo zaloga naftnih derivatov jutri, 21. junija, ustrezna bomo videli ob polnoči (21. junija), ko se bodo cene dvignile – morda na raven, kot o tem poroča časnik Finance, in sicer izven območja AC, po “Golobovi ceni”. Na AC pa po cenah ponudnikov naftnih derivatov, in sicer po njihovih izračunih in le z minimalnim “Golobovim” vlivom.

Pa še to! Cena dizelska goriva se v Avstriji na AC gibljejo med 2,122 do 2,339 evra, izven AC pa med 2,044 do 2,102 evra, To pa je pregled cen naftnih derivatov po Evropi – VIR: AMZS.

Potem, ko je stanje vse bolj neurejeno, se je le smel oglasiti gospodarski minister Matjaž Han, ki zagotavlja, da je v Sloveniji dovolj zalog pogonskih goriv in ni skrbi, da bi kdo ostal brez goriva. Kot je ocenil, ne gre za hujše motnje na trgu, temveč logistične težave. Je pa ministrstvo na teren poslalo tržne inšpektorje, ki preverjajo spoštovanje trenutne ureditve, zaloge in morebitno zavajanje potrošnikov.

Prepričano smo, da bo jutri, ko bodo na črpalkah začeli točiti gorivo po »Golobovih« cenah, naftnih derivatov zagotovo dovolj in ne bo šlo več za hujše motnje in logistične težave./J.T/Foto: dopisniki/