Hofer ustanovil sklad SKUPAJ za FER otroštvo

Lukovica, 21. junij 2022: Zadnjih osem let je podjetje HOFER v sklopu lastne iniciative Danes za jutri nudilo finančno in materialno podporo otrokom in mladostnikom pod okriljem programa Botrstvo v Sloveniji. Z letošnjim letom so pri HOFERju skupaj z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje stopili še korak dlje in ustanovili sklad SKUPAJ za FER otroštvo, ki bo otroke Botrstva podpiral pri odraščanju. HOFER bo letos v sklad namenil 45.000 evrov in s tem finančno podprl otroke vseh generacij – od malčkov do dijakov – ter se pri tem osredotočal na podporne programe za kakovostno preživljanje družinskega časa, razvoj talentov in izobrazbo otrok ter dijakov.

Pri HOFERju si prizadevajo, da imajo vsi otroci enake možnosti za odraščanje in da njihovo otroštvo prežemajo varnost, brezskrbnost, igrivost ter dostop do izobraževanja. Z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje so tako podkrepili medsebojno sodelovanje z novim projektom, ki bo otrokom programa Botrstvo zagotovil primerne aktivnosti v vseh fazah odraščanja. V sklad SKUPAJ za FER otroštvo namenjajo 45.000 evrov, v letošnjem letu pa so poleg tega na Botrstvo že naslovili več kot 30.000 evrov s projektoma Nasmeškotek in Vrečka dobrote. Sklad je tako razdeljen na štiri programe, in sicer se bodo osredotočili na kakovostno preživljanje prostega časa malčkov, izobrazbo otrok ter dijakov, prav tako pa si bodo prizadevali za razvoj talentov mladostnikov. Vsako starostno skupino bodo podprli z določenim delom sredstev, ki bodo porabljena za njihovi starosti in potrebam primerne aktivnosti.

Sklad, ki stoji ob strani otrokom vseh starostnih skupin

Da bi tudi otroci družin, ki niso finančno stabilne, dobili priložnost za razvoj vseh svojih potencialov, smo se pri HOFERju odločili, da ustanovimo sklad, ki bo otrokom stal ob strani od prvih korakov do uspešno zaključenih dni šolanja,« so dejali pri HOFERju. »Ker program Botrstvo že ponuja mnoge izdelane programe pomoči, smo naše dosedanje uspešno sodelovanje nadgradili v zgodbo, ki ne bo odvisna od posameznih projektov, temveč bo kontinuirano podpirala vse generacije otrok s skrbno premišljenimi programi za malčke, otroke, mladostnike in dijake.«

Prvi del sredstev za počitnice in izlete malčkov

HOFER in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje za začetek pozornost namenjata najmlajšim. Pri njih sta razvoj in učenje skozi igro še toliko bolj pomembna, tako z vidika tkanja družinskih vezi in spominov kot tudi druženja z vrstniki. Iz sklada SKUPAJ za FER otroštvo bodo tako namenili prvi del sredstev za počitnice in izlete, ki jih Botrstvo organizira v Kranjski Gori in Zambratiji za malčke in družine. Sredstva bodo namenjena za kritje stroškov avtobusnega prevoza, oskrbe na destinacijah in izvedbe programov. »Vsak otrok si zasluži brezskrbno otroštvo in da bi lahko z optimizmom zrl v svojo prihodnost,« je izpostavila Tina Plevnik iz programa Botrstvo v Sloveniji ter poudarila, da sta kazalca FER otroštva ravno otroški smeh in trenutki čistega veselja.»FER otroštvo pomeni, da otrok živi v zdravem, spodbudnem okolju, kjer se počuti varno in enakopravno svojim vrstnikom.«

V sklad lahko prispeva vsak: FEROTROSTVO5 na 1919

Pri Botrstvu poudarjajo tudi, kako pomembna je vloga posameznikov. »Ravno posamezniki so tisti, ki lahko veliko naredijo: pomagajo z donacijami, prepoznajo stiske v okolju in nanje reagirajo. Male stvari so tiste, ki se seštejejo v velike rezultate,« je še dejala Sabina Gašparič iz programa Botrstvo.

HOFER k podpori otrokom in mladostnikom na njihovi poti odraščanja spodbuja tudi svoje kupce. Pošljite SMS s ključno besedo FEROTROSTVO5 na številko 1919 in prispevali boste 5 evrov za fer otroštvo otrok Botrstva v Sloveniji. S prispevkom 5 evrov lahko naredite veliko, vsa zbrana sredstva pa bodo porabljena izključno za programe FER otroštva. Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2. Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na spletni strani www.boter.si. Več o projektu FER otroštvo: Sklad Skupaj za FER otroštvo