ZPS: Pomembni pomisleki ostajajo nerešeni tudi po zaključku preiskave TikToka

Ljubljana, 22. junij 2022 – Evropska komisija in nacionalni potrošniški organi, povezani v Mrežo CPC (Consumer protection cooperation), so danes objavili konec dialoga z družbenim omrežjem TikTok, ki je potekal več kot leto dni, ter zaključek preiskave njegovega delovanja. Kljub nekaj dobrodošlim izboljšavam politike TikToka, ostajajo nekatera zaskrbljujoča vprašanja nerešena.

Potrošniške organizacije, tudi ZPS, izpostavljajo, da na primer klavzula o avtorskih pravicah TikToka tej platformi še vedno daje zelo široko dovoljenje za uporabo vsebine, ki jo ustvarijo in objavijo njeni uporabniki. Zaskrbljeni so tudi zaradi odsotnosti mehanizma, ki bi mlade potrošnike ob nakupu TikTikovih »virtualnih kovancev« zaščitil pred zlorabami vplivnežev. Prav tako se TikTok ni zavezal, da bo prenehal s profiliranjem in ciljanjem na otroke s prilagojenim oglaševanjem.

Objava je rezultat procesa, ki se je začel februarja 2021, ko so BEUC in 18 potrošniških organizacij po Evropi opozorili oblasti na številne kršitve, s katerimi je TikTok ogrozil zlasti otroke in mladostnike, ki predstavljajo njegove osrednje uporabnike. Več o vloženi prijavi februarja 2021 zoper družbeno omrežje TikTok najdete na povezavi. V začetku tega meseca je BEUC na Mrežo CPC naslovil pismo, v katerem je izrazil zaskrbljenost zaradi nedoseganja želenih rezultatov ter omejenega obsega in nejasnosti napovedanih sprememb politike TikToka.

Kot poudarjata Komisija in Mreža CPC v svojem sporočilu, bodo zaveze, ki jih je sprejel TikTok (zlasti preglednost oglasov, politika virtualnih izdelkov), zahtevale našo stalno pozornost.

TikTok se je na primer zavezal izboljšati preglednost trženja na svoji platformi, vendar je vpliv takšnih zavez na potrošnike zelo negotov.

Potrošniške organizacije tudi skrbi, da TikTok ne bo ustavil profiliranja in ciljanja otrok s prilagojenim oglaševanjem. Kot poudarjajo, je to je v nasprotju s petimi načeli oglaševanja otrokom, ki so jih prejšnji teden sprejeli organi za varstvo podatkov in potrošnikov. Zato ponovno pozivamo oblasti, naj pozorno spremljajo dejavnosti TikToka in sprejmejo nacionalne izvršilne ukrepe, če zaveze ne bodo izpolnjene. To ne sme biti konec zgodbe. ZPS bo tako ponovno poslal poziv Informacijskemu pooblaščencu in Tržnemu inšpektoratu RS./LN/ZPS/