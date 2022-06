Huawei v Istanbulu predstavil nove naprave

Istanbul/Tur/, 24. junij 2022 – Na dogodku v Istanbulu je Huawei predstavil težko pričakovane nove vrhunske naprave. Med slednjimi izstopajo naslednja generacija zložljivega pametnega telefona Huawei Mate Xs 2, prenosnika z velikim zaslonom MateBook D 16 in 16s, ki spreminjata definicijo sodobnih delovnih okolij ter izjemni tablični računalnik MatePad Paper.

Huawei vedno v središče svojega dela postavlja potrebe in želje uporabnikov. Njegova strategija je zato osredotočena na šest glavnih področij. Inovacije v segmentu pametnih telefonov, na druge mobilne in nosljive naprave, na ekosistem mobilnih storitev HMS, na elektronsko poslovanje (B2B) ter na rešitve za avtomobilsko industrijo in pametne domove. Na podlagi tega je Huaweiu uspelo vzpostaviti raznovrsten ekosistem izdelkov, ki zagotavljajo brezhibno z umetno inteligenco podkrepljeno življenjsko izkušnjo.

Na dogodku 23. junija so predstavniki podjetja Huawei predstavili ključna področja in strategije v tem zahtevnem času in napovedali vrsto vrhunskih izdelkov. Novi zložljivi pametni telefon Mate Xs 2, 16-palčna (40,46-centimetrska) prenosna računalnika MateBook D 16 in 16s, prvi tablični računalnik z zaslonom na elektronsko črnilo (e-ink) MatePad Paper, nova pametna telefona Huawei nova Y70 in Huawei nova Y90 ter dodatek seriji brezžičnih slušalk FreeBuds Pro 2.

Huawei je zavezan nenehnim inovacijam in omogočanju dostopa do novih digitalnih tehnologij ljudem, organizacijam in družbam. Da je to mogoče, podjetje ohranja visoke naložbe v raziskave, razvoj in trženje. »Uporabnikom želimo zagotoviti revolucionarne inovacije in nenehno voditi razvoj industrije,« je dejal Derek Yu, predsednik podjetja Huawei Consumer BG za Srednjo in Vzhodno Evropo, Skandinavijo, Kanado ter Turčijo.

HUAWEI Mate Xs 2: Huaweiev najlažji zložljivi pametni telefon

Povsem novi zložljivi pametni telefon Huawei Mate Xs 2 z izjemno lahkim in tankim ohišjem predstavlja mejnik v zgodovini Huaweia, saj ima podjetje po njegovi zaslugi najbolj popolno ponudbo tovrstnih naprav. Od telefonov z zlaganjem zaslona po zunanji ali notranji strani, do tako imenovanih »flip« naprav. Ko je zaslon novega pametnega telefona Mate Xs razprt, je popolnoma gladek, s čimer nudi poglobljeno uporabniško izkušnjo kot nalašč za zabavo in delo. Poleg tega so vanj vgradili tudi druge vodilne zmogljivosti, kot je na primer kamera True-Chrome s 50 MP tipalom in optiko Huawei XD. Novinec še odpravlja pomisleke glede življenjske dobe z zmogljivo baterijo kapacitete 4600 mAh in izjemnim 60 W hitrim polnjenjem SuperCharge.

HUAWEI nova Y70 in HUAWEI nova Y90: super baterija, super polnjenje in super zaslon

Na dogodku je Huawei prestavil tudi nova pametna telefona srednjega cenovnega razreda – Huawei nova Y70 in Huawei nova Y90. Pametni telefon Huawei nova Y70 preseneča z zmogljivo baterijo kapacitete kar 6000 mAh, ki jo zlahka polnite samo dvakrat na teden, medtem ko Huawei nova Y90 odlikuje 40 W hitro polnjenje SuperCharge, ki baterijo do 50 odstotkov napolni v le 30 minutah. Oba po zaslugi izredno velikega 6,75 (17,16) oziroma 6,7-palčnega (17-centimetrskega) zaslona zagotavljata udobno uporabo in poglobljeno zabavo. 6,7-palčni zaslon Huawei Edgeless FullView na telefonu Huawei nova Y90 krasijo izredno tanki robovi, medtem ko ima Huawei nova Y70 za odtenek večji zaslon. V kombinaciji z izjemnimi fotografskimi zmogljivostmi, elegantno zasnovo in velikim pomnilnikom, sta oba nova pametna telefona po izredno konkurenčnih cenah odlična za različne primere rabe.

HUAWEI MateBook D 16 in 16s: popolna 16-palčna prenosnika za delo in zabavo

Nova prenosna računalnika sta popolna za vse, ki delate na daljavo, a pogrešate udobje pisarniškega dela na velikem monitorju. Huawei je opazil potrebo po večjih zaslonih in željo po prilagodljivosti pri delu in temu primerno predstavil novo serijo 16-palčnih prenosnih računalnikov. Huawei MateBook D 16 in 16s nudita 40,46-centimetrski zaslon z veliko zaslonsko površino za preprosto opravljanje več nalog hkrati. Poganjajo ju procesorji Intel Core 12. generacije serije H s skupno termično močjo (TDP) do 40 W, dvokanalnim delovnim pomnilnikom RAM in hitrimi bliskovnimi pogoni, da brezhibno in učinkovito obvladujeta večopravilnost in kompleksne primere rabe, kot so analiza podatkov, programiranje in pregledovanje zahtevnih dokumentov. Poleg tega Huawei z modeloma D 16 in 16s poenostavlja brezhibno izkušnjo sodelovanja med različnimi napravami in iskanja s pomočjo umetne inteligence. S tem še dodatno izboljšujejo sodelovanje med napravami in preprosto prenašanje datotek med pametnimi telefoni, tabličnimi, namiznimi in prenosnimi računalniki. Ker je velik zaslon po zaslugi tankih robov v kovinskem ohišju, ki ga imajo tekmeci s 15,6-palčnimi zasloni, Huawei Matebook D 16 in 16s zagotavljata tudi izredno prenosljivost.

HUAWEI MatePad Paper: Prvi tablični računalnik z elektronskim črnilom za poglobljeno beleženje in branje

Udeležence predstavitvenega dogodka je Huawei presenetil s prvim tabličnim računalnikom, ki je opremljen za zaslonom tehnologije elektronskega črnila (e-ink). Huawei MatePad Paper je kot nalašč za vse, ki delajo v ustvarjalni industriji in cenijo svobodo dela praktično kjerkoli. Naprava je zasnovana kot prenosni računalnik, da s tankostjo in nizko težo vsega 360 gramov omogoča udobno branje med držanjem v dlani. MatePad Paper je opremljen z 10,3-palčnim (16,6-centimetrskim) zaslonom Huawei FullView za poglobljeno in očem prijazno bralno izkušnjo. Je tudi prvi tovrstni zaslon, ki je prejel certifikat TÜV Rheinland Paper Like Display. Edinstvena kombinacija zaslona in revolucionarnega elektronskega pisala omogoča enakovredno izkušnjo pisanju po papirju. Vključno s prijetnim zvokom »šumenja«, ki ga uporabnik sliki, ko se s konico pisala dotika površine. Znan občutek, ki uporabniško izkušnjo dvigne na novo raven.

HUAWEI FreeBuds Pro 2: prve prave stereo slušalke (TWS) z zvokom visoke ločljivosti

V kategoriji zvočnih naprav je Huawei predstavil slušalke, ki bodo razveselile ljubitelje kristalno čiste glasbe in govora. Nove slušalke FreeBuds Pro 2 imajo dvojni zvočni sistem z dvema digitalno-analognima pretvornikoma (DAC) ter dinamičnima gonilnikoma s štirimi magneti in napredno tehnologijo digitalnega frekvenčnega križanja. S tem je omogočeno razlikovanje med visokimi in nizkimi frekvencami, kar skupaj s kodekom visoke ločljivosti LDAC zagotavlja najvišjo možnost kakovost zvoka. Kot prve prave brezžične stereo slušalke (TWS) so opremljene s trojnim sistemom mikrofonov za aktivno zmanjševanje hrupa, zato v primerjavi s predhodnim modelom zagotavlja 15 % učinkovitejše delovanje. V nekaterih primerih rabe to pomeni zmanjšanje hrupa za 47 dB. Slušalke Huawei FreeBuds Pro 2 so opremljene tudi s tremi algoritmi za dinamično optimizacijo poslušanja zvoka, ki v realnem času zaznajo spremembe glasnosti, razlike v strukturi sluhovoda in spremembe v nošenju. Obenem jih je mogoče preprosto povezati z vsemi operacijskimi sistemi pametnih telefonov in uporabljati v vseh primerih rabe.

Razpoložljivost in cene

Predstavljene naprave bodo v Sloveniji predvidoma na voljo v prihodnjih tednih po naslednjih priporočljivih maloprodajnih cenah:

Huawei nova Y70 po 199 €

Huawei nova Y90 po 269 €

Huawei Mate Xs 2 po 1999 €

Huawei FreeBuds Pro 2 po 199 €

Huawei Matebook D 16 po 899 €

Huawei MateBook 16s po 1699 €

Huawei MatePad Paper po 499 €

Povezan ekosistem naprav

Poleg novih telefonov, prenosnikov, tabličnih računalnikov in slušalk, Huawei že zdaj ponuja bogat nabor raznovrstnih naprav. Najprej sta tu premijska pametna telefona Huawei P50 Pro in Huawei P50 Pocket, njima pa se pridružujejo še druge pametne naprave, ki olajšajo vsakdanje življenje, od pametnih ur Huawei Watch GT 3 Pro, Huawei Watch GT 3 in Huawei Watch GT Runner do monitorjev MateView in MateView GT.

O podjetju Huawei Consumer BG – Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva. Huawei je po svetu vzpostavil že 14 raziskovalnih in razvojnih centrov, vključno v Nemčiji, na Švedskem, v Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Consumer BG je ena od Huaweievih treh poslovnih enot in ima pod okriljem pametne telefone, tablične računalnike, osebne računalnike, nosljive naprave, storitve v oblaku in drugo. Huaweieva globalna mreža je zgrajena na več kot 30 letih strokovnega znanja in izkušenj v telekomunikacijski industriji in je posvečena zagotavljanju najnovejših tehnoloških rešitev uporabnikom po celem svetu./LN/Foto: press Huawei