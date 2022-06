Slovenski raziskovalci in podjetniki predstavili uspešna medsebojna sodelovanja

Ljubljana, 24. junij 2022 – Na Institutu ”Jožef Stefan” je včeraj, 23. junij, potekala zaključna konferenca izredno uspešnega nacionalnega projekta Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT), v okviru katerega se je med letoma 2017 in 2022 spodbujalo:

krepitev povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu,

krepitev sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami (JRO) in gospodarstvom,

podporo komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev

krepitev razvojnih kompetenc pisarn za prenos tehnologij, raziskovalcev in podjetij.

V konzorciju so sodelovale pisarne za prenos tehnologij Instituta ”Jožef Stefan” (koordinator projekta), Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Kemijskega inštituta, Kmetijskega inštituta Slovenije, Nacionalnega inštituta za biologijo in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.

Uvodoma sta udeležence konference nagovorila prof. dr. Boštjan Zalar, direktor Instituta ”Jožef Stefan”, in dr. Špela Stres, LLM, MBA, vodja konzorcija KTT (Institut ”Jožef Stefan”). Mag. Marjeta Trobec (Institut ”Jožef Stefan”) je podrobneje predstavila projekt in ključne dosežke projekta KTT, pri katerem so bili vsi zastavljeni cilji preseženi.

O vzpostavljenih sodelovanjih so na okrogli mizi spregovorili tako podjetniki kot raziskovalci:

asist. Lucijano Berus , Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru mag. Tomaž Bizjak , strokovnjak za prenos znanja in zagonska podjetja, Kemijski inštitut, soustanovitelj podjetja ReCatalyst d.o.o.

, strokovnjak za prenos znanja in zagonska podjetja, Kemijski inštitut, soustanovitelj podjetja ReCatalyst d.o.o. dr. Matija Gatalo , Odsek za kemijo materialov, Kemijski inštitut, soustanovitelj podjetja ReCatalyst d.o.o.

, Odsek za kemijo materialov, Kemijski inštitut, soustanovitelj podjetja ReCatalyst d.o.o. dr. Polona Kogovšek , Nacionalni inštitut za biologijo & Niba Labs d.o.o.

, Nacionalni inštitut za biologijo & Niba Labs d.o.o. doc. dr. Janez Kolar , SinhroCenter d. o. o., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

, SinhroCenter d. o. o., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici prof. dr. Boštjan Markoli , Naravoslovnotehniška fakulteta, prorektor za internacionalizacijo in kakovost, Univerza v Ljubljani

, Naravoslovnotehniška fakulteta, prorektor za internacionalizacijo in kakovost, Univerza v Ljubljani prof. dr. Gregor Papa , Vodja Odseka za računalniške sisteme, Institut ”Jožef Stefan”

, Vodja Odseka za računalniške sisteme, Institut ”Jožef Stefan” prof. dr. Miran Mozetič , Odsek za tehnologijo površin, Institut ”Jožef Stefan”

, Odsek za tehnologijo površin, Institut ”Jožef Stefan” dr. Matej Stopar , Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Kmetijski inštitut Slovenije

, Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Kmetijski inštitut Slovenije g. Bogdan Vrtovec, MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.

Ključno spoznanje okrogle mize, ki jo je vodila dr. Vojka Žunič, vodja pisarne za prenos znanja na Kemijskem inštitutu, je bilo, da slovenski raziskovalci lahko s svojim strokovnim znanjem uspešno rešujejo tehnološke izzive podjetij ter na ta način prispevajo h gospodarskemu razvoju Slovenije in napredku znanosti. Omenjeno je že v izhodišču izvajanja projekta KTT kot ključni element za gospodarski preboj prepoznalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki je projekt finančno podprlo skupaj s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predstavniki v projekt vključenih pisarn za prenos tehnologij so predstavili ključne dosežke in poglede na izvajanje projekta. Mag. Damjana Karlo in ga. Živa Kink z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sta udeležencem predstavili pogled ministrstva na izvajanje projekta ter njegovo vlogo na področju raziskovalnega prostora in prispevka k znanosti. V izteku konference so predstavniki pisarn za prenos tehnologij, ministrstva, raziskovalnih organizacij, in podjetniki na neformalnem druženju spregovorili o dosedanjem sodelovanju in o načrtih sodelovanja za prihodnost. Sodelujoči partnerji, raziskovalci in predstavniki podjetij so se strinjali, da je bil projekt izrednega pomena za področje prenosa znanja in tehnologij, saj se je z njim vzpostavila trajna vez med sodelujočimi in dvignil pomen zavedanja področja.

Udeleženci se izjemno veselijo nadaljnjega tvornega sodelovanja in skupnih aktivnosti./LN/Foto: press Institut ”Jožef Stefan”