Najboljša slovenska kuharica Ana Roš & Tuš Boutique odslej tudi na glavni tržnici v Ljubljani

Ljubljana, 26. junij 2022 – Najboljša slovenska kuharica Ana Roš in družba Tuš sta nadgradila uspešno sodelovanje in, in sicer tako, da sta v Ljubljani, natančneje v pokritem delu glavne ljubljanske tržnice, na Pogačarjevem trgu odprla Ana Roš & Tuš Boutique. Kot sporočajo iz Tuša, ta poleg izdelkov vrhunske kulinarike za vsakdanje nakupe iz linije Ana Roš & Tuš ponujal tudi druge izbrane izdelke za ljubitelje slovenskih lokalnih dobrot.

V Ana Roš & Tuš Boutique bodo na voljo tudi izbrani lokalni siri in suhomesnati izdelki, naravna vina, oljčna in bučna olja, med ter zeliščni čaji. V ponudbi pa so tudi izdelki iz eko kolekcije Benedetti life za Ano Roš in ročno izdelana slovenska keramika Daše Kogoj. Osebje boutiqua pa bo kupcem postreglo tudi z odličnimi pekovskimi izdelki in kavo.

Projekt Ana Roš & Tuš Boutique je nastal v času epidemije, ko so bile restavracije, šole ter vrtci zaprti. Številni kmetje so tako ostali brez svojih odjemalcev in ostale so ogromne količine svežih lokalnih izdelkov. Pravo zato je Ana Roš v sodelovanju s slovenskim trgovcem Tuš, lokalnim pridelovalcem pomagala tako, da je s svojimi recepturami omogočila predelavo na tisoče litrov mleka in presežkov mlečnih izdelkov ter pridelkov, ki bi drugače ostali nepobrani.

Torej, zdaj veste kje in kaj ponuja za tiste željne izbranih dobrot Ana Roš & Tuš Boutique. Ob tem zanimivem dopolnilu ljubljanske pokrite tržnice velja dodati, da je ta že zdaj ponujala marsikaj lokalnega in izjemnega iz ponudbe slovenskih lokalnih dobrot./LN/