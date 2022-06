Objavljen javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije za leto 2022/2023

Ljubljana, 27. junij 2022 – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je danes, 27. junija 2022, na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2022/2023. Letošnja novost je možnost oddaje elektronske vloge.

Zoisove štipendije so namenjene dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Prva pridobitev Zoisove štipendije

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2022/2023 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja (npr. prehod iz srednje šole na fakulteto).

Zoisova štipendija se dodeli najuspešnejšim vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje:

izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek IN

dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh.

Podrobneje so pogoji opredeljeni v razpisu.

Rok za oddajo vlog za dijake je petek, 9. 9. 2022, za študente pa ponedeljek, 10. 10. 2022.

Prvič je možno oddati tudi elektronsko vlogo preko portala Moja eUprava, kjer se vlagatelji prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Za mladoletne osebe odda vlogo zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto.

Razpisna dokumentacija in vloga sta na voljo na spletni strani sklada.

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo že pridobili in v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije oddati najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2021/2022.

Rok za oddajo vlog za nadaljnje prejemanje za dijake je 31. 8. 2022, za študente pa 30. 9. 2022.

Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 je dostopna na spletni strani sklada.