Stanovanjske nepremičnine se še naprej dražijo

Ljubljana, 27. junij 2022 – Stanovanjske nepremičnine so bile v Sloveniji v 1. četrtletju na četrtletni ravni višje za 4,1 %, na letni pa za 16,9 % poroča SURS, katerega poročilo objavljamo. Število prodaj je bilo na ravni lanskega povprečja. V SiStatu objavljajo revidirane podatke za 2021, saj so, kot sporočajo, od GURS-a naknadno dobili podatke o večjem številu prodaj novih stanovanj in hiš.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin na četrtletni ravni neprenehoma rastejo že več kot dve leti

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin (tj. rabljenih stanovanj in hiš skupaj) so se na četrtletni ravni zvišale za 5,2 %. Cene rabljenih stanovanj so se zvišale za 5,5 %, cene rabljenih družinskih hiš pa za 4,7 %. Rabljena stanovanja so se najizraziteje podražila v Mariboru (za 6,9 %), sledile so podražitve v preostali Sloveniji (za 6,3 %) in v Ljubljani (za 5,3 %).

Cene novih stanovanjskih nepremičnin po petih zaporednih četrtletnih zvišanjih tokrat znova nižje

Cene novih stanovanjskih nepremičnin (nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) so bile v primerjavi s prejšnjim četrtletjem nižje za 6,8 %. Cene novih stanovanj so se znižale za 8,7 %, cene novih družinskih hiš pa zvišale za 2,0 %.

Najizrazitejša letna rast cen stanovanjskih nepremičnin

Letna rast cen stanovanjskih nepremičnin je bila 16,9-odstotna. Najizraziteje so se zvišale cene rabljenih stanovanj (za 19,9 %); sledile so cene rabljenih družinskih hiš (za 15,6 %) in novih stanovanj (za 4,5 %). Cene novih družinskih hiš pa so se znižale (za 1,5 %).

Koliko stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih in po kolikšni vrednosti?

Skupna vrednost vseh v 1. četrtletju 2022 prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 435 milijonov EUR, kar je za 4 % manj od skupne vrednosti vseh prodaj v 4. četrtletju 2021 (454 milijonov EUR) in približno za tretjino vrednosti prodaj več kot v istem četrtletju prejšnjega leta (332 milijonov EUR).

Skupno je bilo prodanih 3.422 stanovanjskih nepremičnin, kar je za okrog 4 % manj kot v prejšnjem četrtletju.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo manjše kot v prejšnjem četrtletju. Prodanih je bilo namreč 3.379 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 423 milijonov EUR.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih 43. Skupna vrednost prodaje je znašala okrog 12 milijonov EUR, kar je polovica vrednosti v prejšnjem četrtletju (24 milijonov EUR).



Objavljeni revidirani podatki o stanovanjskih nepremičninah za 2021

Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se v 2021 zvišale za 16,5 % (po prvotni objavi za 15,0 %); cene novih stanovanj so bile višje za 20,9 % (po prvotno objavljenem podatku za 20,2 %), cene novih družinskih hiš pa za 6,3 % (po prvotno objavljenem podatku za 3,1 %). Cene stanovanjskih nepremičnin pa so se v 2021 zvišale za 15,8 % (po prvotni objavi pa za 15,7 %).

Skupna vrednost vseh v letu 2021 prodanih novih stanovanjskih nepremičnin je bila 166 milijonov EUR (po prvotno objavljenem podatku okrog 67 milijonov EUR), prodanih pa je bilo 820 novih stanovanjskih nepremičnin (po prvotni objavi 333). Tabeli z najnovejšimi podatki sta dostopni v podatkovni bazi SiStat./Vir:SURS/LN/