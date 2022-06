Odličen odziv HOFERjevih kupcev na akcijo zbiranja očal

Lukovica, 28. junij 2022: Jubilejna 10. akcija zbiranja rabljenih navadnih in sončnih korekcijskih očal, ki je potekala med 16. aprilom in 14. majem 2022, in jo podjetje HOFER izvaja v sodelovanju z Lions klubom Ljubljana Trnovski zvon, se je zaključila nadvse uspešno. HOFERjevi kupci so v zbirne škatle, ki so bile na voljo v vseh 89 trgovinah HOFER po Sloveniji, odložili kar 13.240 očal. Skupno število v 10 letih zbranih očal je tako preseglo 109.000.

Akcija je v desetih letih postala dobro prepoznavna, njeno poslanstvo pa presega zgolj donacijo. Gre za odličen primer, kako v praksi deluje trajnostni princip ponovne uporabe. »Ponovna uporaba dobrin je del trajnostnega življenjskega sloga. Pri HOFERju si prizadevamo tovrstne prakse spodbuditi in verjamemo, da je uspešna akcija zbiranja očal lahko dobra spodbuda tudi za marsikatero drugo aktivnost,« so povedali pri HOFERju.

Očala pomagali šteti HOFERjeve sodelavke in sodelavci

HOFER kot družbeno odgovorno podjetje sodelavke in sodelavce preko akcij korporativnega prostovoljstva spodbuja k sodelovanju pri družbeno odgovornih aktivnostih, pri čemer se določeno število ur prostovoljnega dela letno šteje v delovni čas. Izbrana ekipa sodelavk in sodelavcev je letos te ure namenila prav akciji štetja očal in tako pri štetju priskočila na pomoč predstavnikom Lions kluba Ljubljana Trnovski zvon. Zbrana očala so tudi letos odposlali v zbirni center LC Medico v Le Havru v Franciji, kjer jih bodo še dodatno pregledali, očistili in označili z optičnimi parametri in nato poslali slabovidnim otrokom in odraslim v gospodarsko manj razvitih državah sveta.

V desetih letih zbrali 109.128 očal

HOFERjevi kupci vse od leta 2013 prispevajo k vsakoletni akciji zbiranja korekcijskih očal za slabovidne iz gospodarsko manj razvitih držav. V desetih letih so jih skupaj zbrali že več kot 109.000. »Letos nam lanskega res izjemnega rekorda sicer ni uspelo preseči, smo pa z rezultatom zelo zadovoljni. 13.240 očal pomeni prav toliko nasmejanih obrazov slabovidnih, ki si zaradi prevelikih stroškov okulistične oskrbe ne morejo privoščiti,« jedejal predsednik Lions kluba Ljubljana Trnovski zvon Tadej Černivec, zadovoljen, da imamo v Sloveniji močno skupnost, ki se vsako leto odzove na klic po pomoči.

10. akcijo pospremili 2 dodatni lepi gesti

»Še posebej sem ponosen na poteze, ki presegajo meje akcije, kot smo jo zastavili s podjetjem HOFER. Donacija podjetja, ki je slabovidnim namenilo napravo za pregled vida, je dober primer tega,« je še dodal Černivec, navdušen nad potezo slovenske zasebne okulistične ambulante, ki je poleg rabljenih očal donirala še napravo za grobo določitev dioptrije pacienta (t.i. auto refraktometer). Letos je v zbirnih škatlah pristalo tudi veliko etuijev za očala, ki se sicer v okviru akcije ne zbirajo. Pri HOFERju jih niso zavrgli, ampak so jih predali v nadaljnjo uporabo oziroma predelavo Komunalnemu podjetju Vrhnika. Tako bo tudi surovina, ki bi sicer lahko končala na odpadu, lahko dobila novo življenje.

HOFER ob akciji zbiranja očal doniral Centru IRIS in Vidim cilj

Letošnjo akcijo so pri HOFERju obeležil tudi z dvema donacijama sredstev. Prvo so namenili Centru IRIS za ureditev igralnice in učilnice na prostem, na vrtu Centra IRIS, drugo pa centru za slepe športnike Vidim cilj za nakup pripomočkov, ki jih potrebujejo za izvajanje različnih športnih aktivnosti./LN/Hofer/Foto: press Hofer