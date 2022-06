Upokojencem 30. junija dodatek, a glede na višino pokojnine; No, pa tudi o tem ali je to njihov denar?

Ljubljana, 28. junij 2022 – Medtem, ko si bodo v različnih državnih ustanovah in podjetjih (tu, kakor kje) izplačevali letni regres bodo tega (beri mini dodatka) deležni upokojenci. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije namreč, 30. junija 2022, skupaj z rednim izplačilom junijskih pokojnin in nadomestili upokojencem primaknil še dodatek, ki pa bo različen glede na višino pokojnine, ki jo upokojenci prejemajo za svoje nekoč opravljeno delo in plačne prispevke.

Kot piše na vladni strani bo enkratni letni dodatek k pokojninam, za leto 2022, izplačan skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), in sicer v petih različnih višinah, odvisnih od višine pokojnine. Upravičenci do letnega dodatka ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pa bodo tudi vsi, ki bodo po 1. juniju letos začeli prejemati pokojne. Njim se bodo dodatki izplačali skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Kakšna bo višina letošnjega dodatka?

Upokojencem z višino pokojnine do 570,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini 450,00 evrov;

Upokojencem z višino pokojnine od 570,01 do 680,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini 310,00 evrov;

Upokojencem z višino pokojnine od 680,01 do 805,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini 250,00 evrov;

Upokojencem z višino pokojnine od 805,01 do 970,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini 200,00 evrov;

Upokojencem z višino pokojnine nad 970,01 evrov bo izplačan letni dodatek v višini 140,00 evrov.

Prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja bo letni dodatek v letu 2022 izplačan v naslednjih višinah:

Prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja v višini do 805,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini do 250,00 evrov;

Prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja v višini od 805,01 do 970,00 evrov bo izplačan letni dodatek v višini do 200,00 evrov;

Prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja v višini nad 970,01 evrov bo izplačan letni dodatek v višini do 140,00,00 evrov.

Kako se letni dodatek obračuna? – Tudi v letu 2022 se za obračun višine letnega dodatka pri posameznem prejemniku poleg seštevka zneskov osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevkov zneskov družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju ter dodatkov in razlike pokojnin po drugih predpisih, upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Za te uživalce pokojnin se višina letnega dodatka določi v sorazmernem delu glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine.

Vendar pa se, skladno z določili ZIPRS2223, letni dodatek, kljub določbi 96. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ne odmeri v sorazmernem delu, če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 570,00 evrov. V teh primerih se bo letni dodatek v znesku 450,00 evrov izplačal v celotni višini, tudi v primeru, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina.

Morda niste vedeli – V Sloveniji je povprečna neto starostna pokojnina znašala 817,24 evra, vseh upokojencev pa je preko 600 tisoč – PODATKI PO ZPIZ. Najvišja trenutno znaša 3148,03 evra, prejema jo en upokojenec. Od 1. maja 2021 dalje je najnižja 279,56 evra, septembra 2021 jo je prejemalo 8103 upokojencev.

In še podatek, ki veliko pove, zakaj potrebujemo Zakona od dohodnini, da vsaj nekoliko “premakne” plače navzgor s tem pa tudi bodoče pokojnine (se razume, da je to še vedno premalo) – Minimalna mesečna plača v Sloveniji za delo opravljeno v polnem delovnem času od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 je znašala 1.074,43 EUR bruto.

Neto minimalna plača brez dodatkov (dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu) in ob upoštevanju splošne ter dodatne splošne olajšave bo znašala 757,58 EUR in 749,65 EUR brez upoštevanja dodatne splošne olajšave.

Po spremembah Zdoh-2 pa je neto minimalna plača brez dodatkov (omenjeni zgoraj) in ob upoštevanju splošne ter dodatne splošne olajšave enaka 778,40 EUR ter 762,98 EUR brez upoštevanja dodatne splošne olajšave.

*Od 1.1.2020 se dodatki določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo.

Na koncu velja dodati! – Pokojnine, ki jih prejemamo naši upokojenci, so njihov zaslužni denar, in ne neka solidarnost do njih. To je njihov denar, ki pa ga generacije politikantov premetavajo, kot se jim zahoče. Nato pa ta isti politikanti trdijo, da oni skrbijo zato, da upokojenci prejemajo pokojnine, čeprav, kot rečeno gre za njihov zasluženi denar./LN/Viri: Gov.si/ZPIZ/SURS/