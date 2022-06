Huawei predstavil nov prenosnik računalnik MateBook 16s

Ljubljana, 29. junij 2022 – Kitajski tehnološki velikan Huawei je predstavil nov prenosnik računalnik MateBook 16s. Tanek in lahek je popoln za profesionalne uporabnike in digitalne ustvarjalce, ki potrebujejo zmogljivo napravo za nemoteno delo na poti.

Profesionalni velik zaslon za optimizacijo produktivnosti – V zadnjem času so tanki 16-palčni prenosni računalniki postali izredno priljubljeni. Z velikimi zasloni nudijo boljšo vizualno izkušnjo dela, a tudi vsestransko zmogljivo delovanje sistema in programske opreme. Zaradi spremenjenih potreb je Huawei na novo opredelil zaslone Huawei FullView, ki so, da bi bile mere še vedno sprejemljive, dobili tanjše robove. Ti se ob upoštevanju klasične oblike prenosnih računalnikov MateBook gibljejo le med 5,2 in 7,3 milimetra, zaradi česar je razmerje med zaslonom in ohišjem naraslo na odličnih 90 odstotkov .

Pomembno pa ni le razmerje do ohišja, temveč ravno tako, ali celo še bolj, razmerje stranic. Tudi v tej lastnosti Huawei MateBook 16s ne odstopa od tradicije. Razmerje 3 : 2 ne nudi le boljšo izkušnjo gledanja, temveč v primerjavi z zasloni razmerja 16 : 9 več zaslonske površine po višini zaslona in s tem večjo produktivnost dela.

Zaslon izredno lepega in tankega novega prenosnega računalnika se ponaša s polno visoko ločljivostjo 2.520 x 1.680 svetlobnih pik, širokim barvnim razponom sRGB, kontrastnim razmerjem 1.500 : 1, gostoto 189 pik na palec in svetilnostjo 300 kandel na kvadratni meter . S sposobnostjo prikaza 1,07 milijarde barv nudi subtilne in gladke barvne prehode ter je zaradi tega popoln za grafične oblikovalce, ki se ukvarjajo z oblikovanjem popolne grafike, ali pisarniške delavce, ki so jim pomembni barvni grafikoni. Raven podrobnosti, ki jih vidite na zaslonu prenosnega računalnika MateBook 16s, je namreč osupljiva.

Da se bo prenosni računalnik MateBook 16s dobro obnesel v vseh primerih, je opremljen še z udobno in posebej zanj prilagojeno tipkovnico. Ta namreč izstopa tako glede globine hoda, kot teksture površine vsake tipke posebej. Tipkovnica je sicer nastala v sodelovanju s podjetjem 2012 Lab in vključuje uvedbo zasnove mehkega pristanka, tehnologije, ki premikanje tipke navzdol upočasni, preden ta doseže skrajni položaj. To dlje časa pomaga ohranjati kakovostno in udobno izkušnjo tipkanja.

Visoke zmogljivosti za tekočo večopravilnost – Novi prenosnik poganjajo procesorji Intel Core 12-generacije vse do modela i9-12900H s kar 14 jedri, 20 procesorskimi nitmi in frekvenco do 5 GHz. Procesor je narejen v novi hibridni arhitekturi, ki vključuje zmogljiva in energijsko učinkovita jedra. Zmogljiva oziroma tako imenovana P-jedra nadzorujejo težja opravila, kot je igranje iger, upodabljanje v realnem času ali montiranje video posnetkov, medtem ko učinkovita E-jedra poskrbijo za manj zahtevna. Razširijo večnitne zmogljivosti in učinkovito razbremenijo delovanje procesov v ozadju pri večopravilnosti. S tem so na voljo zmogljivosti, ki bodo v veliko pomoč predvsem profesionalnim uporabnikom in ustvarjalcem.

Na visoki ravni je ravno tako grafika. Huawei MateBook 16s namreč uporablja tehnologijo Intel Iris Xe, ki zagotavlja izjemne grafične zmogljivosti. Popolno za grafične oblikovalce, urednike fotografij, montažerje videa in ljubitelje zahtevnih videoiger. Zlahka jim bo namreč v pomoč pri grafično zahtevnih opravilih.

Inovativna rešitev za hibridno delo Zaradi vse bolj priljubljenega modela hibridnega dela potrebujemo zanesljivo napravo, na katero se lahko povsod zanesemo, ko se moramo povezati s sodelavci prek video povezave. Huawei MateBook 16s je skladno s tem opremljen s sistemom za pametne konference (Smart Conference), ki vključuje kamero polne visoke ločljivosti, 2 MP tipalom, 88° vidnim kotom in sistemom dveh mikrofonov za varno in učinkovito konferenčno izkušnjo.

Način navideznega ozadja (AI Camera’s Virtual Background), za delovanje katerega so zaslužni zmogljivi algoritmi umetne inteligence, omogoča, da med video povezavo nastavite ozadje po svojih željah. Način očesnega stika (Eye Contact) poskrbi za pristnejši stik med sogovorniki, način sledenja (FollowCam) pa, da ste vedno prikazani v središču pogleda kamere. S tem je omogočana naravna in profesionalna komunikacija kljub navideznemu okolju.

Poleg slike je za uspešno video konferenco zaslužen še zvok. Novi prenosni računalnik Huawei MateBook 16s je zato opremljen s tehnologijo zmanjševanja hrupa, podprto z umetno inteligenco AI Sound. Vanj so vključeni tudi algoritmi izboljšave govora (Personal Voice Enhancement), da slišimo samo govornika, medtem ko algoritmi za izboljšanje zvoka (Sound TrueHD) poskrbijo, da je govor jasen in glasen.

Svet aplikacij – Huawei z novimi prenosnimi računalniki dodaja združljivost z mobilnimi aplikacijami na ravni operacijskega sistema. S tem vam je dovoljeno z enim klikom iskati in nameščati aplikacije iz Huaweieve trgovine AppGallery. Od marca je tako na voljo že več kot 10 tisoč združljivih mobilnih aplikacij v več kategorijah, kot so TikTok, CapCut, Boing App, Mobile Legends: Bang Bang in druge.

Pametna izkušnja sodelovanja med napravami – S funkcijo super naprave (Super Device) prenosni računalnik Huawei MateBook 16s odpira novo raven sodelovanja med napravami. Dovolj bo, da dodatno napravo, kot so miška, tipkovnica, slušalke, zvočniki ali tiskalnik, približate prenosnemu računalniku, ki jih samodejno odkrije in ponudi možnost hitrega povezovanja.

Ko na primer s prenosnim računalnikom povežete svoj pametni telefon, boste obe napravi uporabljali kot eno. Na velikem zaslonu prenosnega računalnika bo na voljo vse, kar potrebujete za prenos in urejanje datotek, uporabo mobilnih aplikacij, opravljanje klicev ter upravljanje telefona s tipkovnico in miško.

Tako kot pametni telefon tudi tablični računalnik zlahka povežete s prenosnim računalnikom Huawei MateBook 16s, kateremu lahko služi tudi kot dodaten zaslon. V načinu zrcaljenja (Mirror) je zaslon povezanega prenosnega računalnika prenesen oziroma podvojen na tablični računalnik, kar na primer omogoča neposredno podpisovanje in označevanje dokumentov ali risanje s pisalom, kot to profesionalni uporabniki počnejo na dodatni grafični tablici. Način razširitve (Extend) spremeni tablični računalnik v drugi zaslon prenosnega, kar je zaradi dodatnega zaslonskega prostora za prikaz vsebin popolno za preverjanje referenčnih dokumentov in brskanje po spletu. Inovativni način sodelovanja (Collaborate) pa medtem omogoča resnično interakcijo med dvema različnima platformama. Omogoča namreč preprosto prenašanje vsebin, kot so besedila, fotografije ali dokumenti med povezanimi napravami po sistemu povleci-in-spusti.

Huawei MateBook 16s lahko povežete tudi z monitorjem Huawei MateView. 71-centimetrski (28-palčni) monitor ločljivosti 4K bo namreč omogočil, da vidite več podrobnosti, kot kadarkoli prej. Pri tem protokol Huawei Cast+ s šest mestno kodo

Ohišje – Ohišje prenosnega računalnika Huawei MateBook 16s iz visoko trdne kovine in vrhunskega videza, je ravno tako neverjetno robustno. Na voljo je v sivi barvi, pri čemer je površina obdelana z naprednim postopkom peskanja, ki ji daje prefinjeno teksturo. Ker je ohišje debelo samo 17,8 mm in tehta 1,99 kg , nudi tudi dovolj visoko prenosljivost.

Cena in razpoložljivost – Prenosni računalnik Huawei MateBook 16s bo na izbranih trgih na voljo po priporočeni ceni 1699 evrov./LN/Sidera d.o.o/Foto: press Huawei