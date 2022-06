Ljubljana 29.junij 2022 – V Palači Cukrarna, Ambrožev trg 3, bo jutri, 30. junja 2022, ob 17:00 voden ogled po razstavi Ustvarjeno v Sloveniji in spremljevalne razstave BIO27

Razstava – Ustvarjeno v Sloveniji – predstavlja dela več kot 200 slovenskih ustvarjalcev, sodelujočih v programih Centra za kreativnost (CzK) in tri mednarodne razstave v sklopu BIO27 Spremljevalnega programa: The Ideal Eating Experience oblikovalke Kathrine Dankl v sodelovanju z Vienna Design Week, Vienna Business Agency in Avstrijskim kulturnim forumom, The School of the Untold v sodelovanju z German Design Graduates, Design Campus Dresden in Goethe-Institutom ter razstava DNA of Things umetnika Marcina Rusaka.

Prvega vodenega ogleda po razstavah z ustvarjalci se lahko udeležite jutri v četrtek, 30. junija 2022, ob 17. uri. Razstave v Palači Cukrarna pa bodo na ogled do 2. oktobra 2022, od torka do nedelje med 10. in 18. uro.

Izjava udeleženca v programih CzK – “Kreativni posamezniki, kolektivi ali mlade blagovne znamke se v procesu uveljavljanja na trgu znajdejo pred večplastnimi izivi. CzK se je v tem oziru izkazal kot odlična podporna platforma. Organiziranje potujočih razstav, nas je postavila v epicentre kreativnih industrij, mentorski programi so nas naučili vrsto novih spretnosti, ključnih za vodenje in razvoj podjetij, splošna medijska podpora pa nam je omogočila boljšo prepoznavnost na domačem in mednarodnem trgu. CzK se je izkazal kot ključen podporni akter v procesu razvoja naše blagovne znamke.” – Nikolaj Salaj, Folds/ATS/Foto: LN/