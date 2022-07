Spar namenil 10.000 evrov za prihodnost slovenske košarke

Ljubljana, 1. julij 2022 – Spar Slovenija je kot dolgoletni sponzor Košarkarske zveze Slovenije namenil dodatnih 10.000 evrov sponzorskih sredstev za razvoj mladih slovenskih košarkarjev. Z donacijo je omogočil nakup nove športne opreme, 250 mladih košarkarjev pa popeljal na nepozabno športno doživetje z ekskluzivnim ogledom tekme med reprezentancama Slovenije in Hrvaške v ljubljanskih Stožicah.

V letu, ko bo slovenska košarkarska reprezentanca branila naslov evropskih prvakov, so se v podjetju Spar Slovenija odločili združiti slovenske navijače s prav posebnimi majicami »Ne se šparat« in dodati svoj delček k temu, da bomo v Sloveniji še dolgo spremljali košarkarske uspehe. Tako so na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo med Slovenijo in Hrvaško v navijaško razgretih Stožicah uradno predali dodatnih 10.000 evrov sponzorskih sredstev Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) s ciljem še naprej navduševati mlade za košarko ter jim omogočiti kakovostno vadbo ter razvoj potencialov.

Spar je donacijo v višini 10.000 evrov, h kateri so z nakupi navijaške majice »Ne se šparat« prispevali tudi kupci, namenil za nakup športne opreme, poleg tega pa omogočil nepozabno doživetje kar 250 udeležencem poletnih košarkarskih kampov pod okriljem KZS, ki so si v ljubljanskih Stožicah v živo ogledali tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo med Slovenijo in Hrvaško. Mladi košarkarski upi so se tako veščin lahko učili od najboljših, obenem pa doživeli pristno navijaško vzdušje na posebej zanje rezervirani tribuni.

Direktor podjetja Spar Slovenija David Kovačič je ob predaji donacije povedal: »V Sparu slovensko košarko zvesto in ponosno podpiramo že 21 let. Tudi v tem pestrem košarkarskem letu smo stopili skupaj za njen razvoj ter s pomočjo naših kupcev, ki so se odeli v navijaške barve, pripomogli k prihodnjim uspehom slovenske košarke, za katere verjamem, da jih bo še podpreti slovensko reprezentanco na poti do novih uspehov. Verjamem, da to čutijo in želijo tudi naši kupci.«/LN/Foto: press Spar/