O “umnem” ukrepu vlade, ki naj bi s košarico s 15 artikli preprečila že tako načete denarnice državljanov

Ljubljana, 2. julij 2022 – To je izjava predsednika vlade, ki je včeraj povedal: “Pristojno ministrstvo za hrano je pripravilo košarico 15 izdelkov. Prek nje bomo ves čas nadzirali spremembe cen izdelkov. Ne gre za reguliranje cen, saj te ne bo določala vlada, temveč trgovci kot doslej. Vlada bo le poskrbela, da bodo cene primerljive in javno znane. To pomeni, da se bo lahko vsak kupec sam aktiviral in preveril, pri katerem trgovcu se mu splača kupovati,” je napovedal predsednik vlade Robert Golob.

A zanimivo je, da vlada še ne ve, katerih 15 artiklov bo v košarici, ki jih bo preverjala in javno za davkoplačevalski denar promovirala, in ob tem postala reklamna agencija za izbranega ponudnika njihove košarice s 15 najcenejšimi artikli.

No, tega zbiranja in promoviranja najcenejše vladne košarice ne bo delala vlada, ampak bo za to “visoko” strokovno delo, za davkoplačevalski denar najela t. i. usposobljeno podjetje. Se razume z javnim razpisom, da ne bi kdo natolceval, da gre za »njihove«.

Ta vladni »izbranec« (vse bo po zakonu) bo nato, kot je povedano, s pomočjo excel tabele (računalniški program za obdelavo razpredelnic) javnosti predstavljal, kateri od trgovcev bo t. i. vladno košarico s 15 artikli napolnil z najnižjimi cenami (velja dodati, kot je bilo poudarjeno, da bo najeti “obveščevalec” upošteval tudi to, da bo kakovost med artikli primerljiva. Kako mu bo to uspelo, ni bilo pojasnjeno).

Kot že navedeno na vladi še vedno analizirajo, katerih 15 artiklov bo državljane rešilo pred draginjo, ki jih že obdaja (ne pa tiste, ki so si že opomogli iz državnih jasli ali na kakršen drug »zakonit« način, kar pomeni, da jim draginja ne more »načeti«). Ob tem pa je zanimivo, da ko na vladi globokoumno in strokovno analizirajo, kako določiti 15 artiklov, že vrabci čivkajo, da imamo SURS – Statistični urad Republike Slovenje, pa ZPS – Zveza potrošnikov Slovenije in tudi trgovce, ki ljudem že zdaj ponujajo veliko uporabnih podatkov, brez vladne analitike in njene košarice s 15 artikli.

Zanimivo je tudi, čeprav imamo ministra za gospodarstvo, ki je trgovec po poklicu, da se ta na vladni seji ne upa Golobu povedati, da si kupci košarico lahko že danes napolnijo s pomočjo t. i. nakupovalnega lističa – ne excel tabele – , ki ga ponujajo tako Spar, Hofer, Lidl, Tuš, Mercator, Eurospin in tudi drugi (recimo tudi KZ Agraria Koper, z.o.o, da jim naredimo malo reklame – Niso je plačali, da se ve!)

In vrnimo se k »genialni« potezi vlade, ki z njo z davkoplačevalskim denarjem želi postati promotor trgovcev (z davkoplačevalskim denarjem) za košarico s 15 artikli, kar bo določila vlada, in sicer za ljudi potrebnih cenejših izdelkov.

Da se pristojni na vladi ne bi posebej trudili in zapravljali davkoplačevalskega denarja za najem »strokovnjakov« in, da ni potrebe, da bi »izobraževali« državljane z exel tabelami, velja vedeti, da vsaka slovenska gospodinja najbolje ve, kateri artikli so potrebni za njeno družno. Ob tem pa tudi zna kam mora poslati moža, da ta kupi, po njenem »nasvetu« (beri naročilo brez ugovora) stvari po najugodnejši ceni.

Torej se ve, da je vladnih 15 artiklov, ki jih hoče vlada reklamirati s pomočjo najetega podjetja, le razmetavanje denarja iz državnega proračuna.

In ob tej ne prav umni ideji Golobove vlade (če bi to storila prejšnja, bi zapisali enako – da gre za bedasto potezo), o reklamiranju košarice s 15 izdelki, je treba jasno povedati, da to ni protidraginjski projekt, je le nedomišljen pristop brez pravega razmisleka.

Pa še to! Hudič bo, če se bo iznakazilo, da so izbrani artikli v slovenski vladni košarici v sosednjih državah cenejši od naših, kar pomeni, da se bo denar s pomočjo t. i. vladne »analize« in promocije, onih ta dragih, začel zaradi tega odlivati k sosedom. Vidite, zato naša trditev, da ob tej (ne)umni ideji vlade, promociji najcenejše košarice s 15 artikli, zapisan “NE” pred opredelitvijo – “UMNI” – velja, upoštevate z vso resnostjo./Objavo pripravil: Janez Temlin/Foto: LN – arhiv/