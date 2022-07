V Sloveniji bo avgusta prvič dvodnevni elektronsko – hip hop obarvan festival OFFLINE FESTIVAL

Ljubljan, 4. julij 2022 – V Sloveniji bo avgusta 5. in 6. avgusta 2022, in sicer na Ptuju, prvič potekal dvodnevni elektronsko – hip hop obarvan festival OFFLINE FESTIVAL, ki bo lahko sprejel več kot 10.000 obiskovalcev. Zvezda festivala bo trenutno najbolj vroč in mega popularni hip hop zvezdnik LIL PUMP, najbolj vroče ime novega (t)rap vala, ki ima na YouTube na milijarde ogledov. Znan je tudi po kultnih sodelovanjih s Kanyejem Westom, French Montano in drugimi.

Offline festival bo zagotovo zadovoljil tudi ljubitelje elektronske glasbe, saj bo nastopilo več kot 30 tehno, EDM in house didžejev, med drugim tudi Morten, desna roka Davida Guette in številni druge, v tem hipu vroči didžeji, ki vrtijo na TomorrowLandu in največjih prizoriščih po svetu.

Udeležbo na dogodku je potrdilo že preko 8.500 obiskovalcev, zato gredo vstopnice za dvodnevni festival dobesedno za med, organizatorji pa so že v postopku razširitve prvotno planirane razporeditve prizorišča in so pravkar spustili v prodajo že tretji del vstopnic. Prav tako boste lahko uživali v VIP ložah, VIP mizah in VIP Exprerience in vpili še dodatno posebno doživetje utripa Offline festivala. Za raznovrstnost festivala se torej tokrat ne bo potrebno peljati več ur v tujino, ampak se bo festival s produkcijo največjih festivalov v Evropi zgodil na naših tleh.

Ustvarjalci festivala OFFLINE obljubljajo dvodnevni spektakel, kot ga pri nas še ni bilo, se razume v Sloveniji.

Ker bo festival pokrival izjemno obsežno območje, zraven pa so organizatorji želeli ponuditi še dodatno doživetje čez dan, bo Offline festival postavljen v prelepo okolico Ptuja, najstarejšega slovenskega mesta. Festival je tako ravno dovolj dalječ, da hrup ne bo motil prebivalcev in ravno dovolj blizu, da lahko obiskovalci v neposredni bližini rezervirajo prenočišča, se čez dan sprehodijo ob Dravi ali se po njej peljejo z ladjico, si ogledajo staro mestno jedro, Ptujsko jezero in obiščejo enega izmed najbolj znamenitih slovenskih gradov.

Obiskovalci bodo lahko na Offline festivalu v dveh arenah prisluhnili svetovno znanim glasbenim mojstrom, kot so Julian Jordan, Mesto, Juicy M, Fernanda Martins, Xenia, Killfake, Plastik Funk. Med elektronskimi imeni izstopata MIKE WILLIAMS in desna roka Davida Guette, MORTEN, ki bosta na Ptuj prispela naravnost z glavnega odra razvpitega festivala Tomorrowland. Morten je tudi eden ključnih pionirjev future rave, trenutno enega najbolj vročih žanrov elektronske plesne glasbe za velike arene.

Še posebej mladi pa se veselijo najbolj zvenečega imena v (t)rap svetu, 21 letnega LIL PUMPA, ki ne samo, da nabira milijarde ogledov na YouTube, ampak polni številne odre, stadione in druga ogromna koncertna prizorišča, 5.avgusta pa bo prvič stopil na oder tudi v Sloveniji, ki jo je management izbral za del Lil Pumpove evropske koncertne turneje, ravno zaradi dobre lokacije, ki meji na številne tuje države, kjer se Lil Pump ne bo ustavil. Na Offline festivalu se pričakuje tudi dobršen del obiskovalcev iz tujine, zato si zagotovite vstopnico za dvodnevni spektakel takoj, da ne boste ostali brez.

Vstopnice za festival lahko kupite tudi v Infocentrih Slovenskih železnic v Kopru, Ljubljani, Celju in Mariboru. Pri nakupu boste prejeli še kupon za 50 % cenejše potovanje z vlaki po Sloveniji, za 2 osebi, do konca leta. Svetujemo, da se na Offline festival zapeljete z okolju prijaznim prevozom- z vlaki od petka do nedelje kar 75% bolj ugodno (popust velja ob predložitvi vstopnice za Offline festival).

