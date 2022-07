V Slovenski Istri, od 5. julija, zaradi suše vrsto ukrepov za zmanjšanje porabe vode

Koper, 5. julija – Glede na veliko sušo v Slovenski Istri so se župani tega območja odločili za uveljavitev vrsto ukrepov, da bi se zmanjšala poraba vode. Župani pozivajo prebivalce, naj skrajno varčujejo z vodo, to velja tudi za tiste, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, hotelirje in gostince. Ti pa naj z ukrepi seznanijo tudi turiste.

Rižanski vodovod Koper, ki je nosilec oskrbe z vodo na tem območju pa je na svoji spletni strani objavil še naslednje obvestilo prebivalstvu: »Do nadaljnjega bodo izklopljeni zalivalni sistemi na javnih zelenicah, zaprti tuši na vseh plažah, izklopljene fontane in vodni motivi na javnih površinah ter pitniki. Z današnjim dnem, 5. julijem, je prepovedano zalivanje zelenic in pranje avtomobilov, izjema so avtopralnice, ki za pranje uporabljajo reciklirano vodo. Komunalna podjetja bodo drevesa in cvetlične grede zalivala samo iz možnih vodnih zajetij in drugih vodnih virov. Prav tako se bo zaprlo javne izlivke, javne sanitarije pa se bo opremilo s pozivi k racionalni porabi vode.

Prepovedano je tudi pranje dvorišč in polnjenje bazenov, župani pa občanke in občane, pozivajo, naj skrajno varčujejo z vodo, to velja tudi za tiste, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. S povečanim nadzorom na internem vodovodnem omrežju lahko pomagajo preprečiti nenadzorovane izlive, Rižanski vodovod Koper pa naj redno obveščajo o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu. Župani pozivajo tudi gospodarske subjekte, hotelirje in zasebne ponudnike, naj vodo uporabljajo čim bolj varčno, z ukrepi pa naj seznanijo tudi turiste in obiskovalce.

Župani s tega območja bodo še naprej vsakodnevno v stiku z Rižanskim vodovodom Koper, ki je vzpostavil krizno skupino za 24-urno spremljanje razmer«, je še zapisano v pozivu javnosti./LN