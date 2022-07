Spar in ZPMS Moste-Polje 500 otrok presenetila z novimi šolskimi zvezki 

Ljubljana, 6. julija 2022 – Podjetje Spar Slovenija je skupaj z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje ponovno obdarilo otroke iz socialno ogroženih družin. Donacijo šolskih potrebščin, ki jo v Sparu tradicionalno pripravljajo že več let, so tokrat izvedli v sklopu vseslovenske dobrodelne akcije Deželak Junak in 500 otrokom podarili zvezke, s katerimi bodo jeseni vstopili v novo šolsko leto.

Radijski voditelj Miha Deželak se je v okviru dobrodelnega projekta Radia 1 to poletje že osmič zapored s kolesom odpravil na pot po Sloveniji ter s pomočjo poslušalcev, znanih obrazov in drugih organizacij zbiral sredstva za počitnice otrok iz socialno ogroženih okolij. Z zbranimi prispevki bo Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje (ZPM Moste-Polje) omogočila sproščeno morsko letovanje številnim otrokom iz vse Slovenije.

K dobrodelni akciji je prispeval tudi Spar in skupaj z Rebeko Dremelj, ki je ob priljubljenem radijskem voditelju kolesarila za dober namen, 500 otrokom podaril nove šolske zvezke. »Z Rebeko Dremelj smo sodelovali na temo promocije šolskih potrebščin, ravno v času, ko je potekala akcija Deželak Junak, katere del je bila tudi Rebeka. Odzvali smo se njeni pobudi za pomoč in tako 500 otrok, ki so se po zaslugi Deželakove dobrodelne akcije odpravili na počitnice, obdarili z novimi zvezki, ki jim bodo prišli prav, ko bodo septembra sedli v šolske klopi,” so o ideji za donacijo povedali pri Sparu Slovenija.

Tako je priljubljena slovenska pevka Mihi Deželaku na njegovi dobrodelni kolesarski odpravi simbolično predala nekaj Sparovih zvezkov za otroke, preostali del donacije pa je Spar predal ZPM-Moste Polje./LN/