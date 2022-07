Koraki za zdrav življenjski slog celotne družine

Lukovica, 7. julij 2022: »Če družina kot celota ne spremeni določenih navad, je otrok obsojen na nezdrav življenjski slog,« je na 6. poletnem taboru zdravja, športa in zabave poudaril Marko Janko, ustanovitelj Zavoda Gibaj in zmagaj.

Prav zato k učenju zdravega življenjskega sloga pristopajo celostno, v aktivnosti na taboru vključujejo tudi starše in ostale družinske člane, hkrati pa se posvečajo še pozitivni samopodobi in spodbujanju strpnega pogleda na družbo. Pri kritju organizacijskih stroškov tabora jim je ponovno pomagalo podjetje HOFER, ki je s svojo donacijo omogočilo tudi brezplačno udeležbo za socialno ogrožene otroke.

V Zavodu Gibaj in zmagaj opažajo, da se gibalne sposobnosti otrok žal slabšajo, k čemur je še dodatno pripomogla epidemija. Opozarjajo, da je tej problematiki potrebno nameniti več pozornosti, program svojega poletnega tabora pa so zasnovali skupaj s Fakulteto za šport, Pediatrično kliniko Ljubljana, Pedagoško fakulteto Ljubljana, Društvom specialna olimpiada Slovenije in drugimi strokovnjaki. Tekom tedna se tako zvrstijo različne aktivnosti s področja prehrane, gibanja, samopodobe, krepitve socialnih interakcij in inkluzije, ki jih izvajajo zdravstveni sodelavci, trenerji, športni pedagogi, vedenjski terapevti, nutricionisti, specialni in socialni pedagogi, psihoterapevti ter ostali člani ekipe. »Vse aktivnosti znamo predstaviti na takšen način, da otroci v njih uživajo, določenih pa se še posebej veselijo. Letos je to jahanje konj, taborniška delavnica preživetja in kopanje v reki,« pove Janko.

Posebnost tabora je vključevanje otrok s posebnimi potrebami, ki prinaša prednosti za vse sodelujoče:»Če uporabim prispodobo, da je učenje zdravega življenja kot razvejano drevo, kjer je vsaka veja en del celote, je inkluzija in vključevanje otrok s primanjkljaji v razvoju ena izmed osrednjih vej, saj z učenjem sprejemanja drugačnosti mlade izobražujemo v srčne odrasle.«

Potreba po kadru je velika

»Takšnega tabora si brez pomoči sponzorjev ne moremo predstavljati,« pove Janko in doda, da jih že od začetka podpira podjetje HOFER, ki je idealen partner, saj zagotavlja zdravo, raznoliko in lokalno hrano. Pri HOFERju so v okviru lastnega projekta Skrbimo za svojezdravjeletošnje sodelovanje nadgradili in z dolgoletnim dobaviteljem Evrosad d.o.o. Krško pripravili posebno akcijo, v kateri so od vsakega prodanega dvokilogramskega paketa slovenskih zelenih jabolk namenili 20 centov za izvedbo inkluzivnega poletnega tabora. Tako so donacijo v višini 5.000 evrov zbrali tudi s pomočjo kupcev in jo namenili Zavodu za kritje organizacijskih stroškov ter brezplačno udeležbo za socialno ogrožene otroke.

– Štirje koraki za bolj zdrav življenjski slog Z navidezno majhnimi in preprostimi spremembami naredimo veliko razliko. Markovi štirje nasveti, ki jih družine lahko uporabijo v svojem vsakdanu: – V trgovini posegajmo po zdravi hrani. V košarico izberimo čim več sadja in zelenjave, izogibajmo pa se sladkim in sladnim prigrizkom. Če nezdrave hrane ne bo v hiši, je ne bomo jedli.

– Pijmo naravne sokove. Pijmo vodo, limonado in nesladkane čaje, izogibajmo pa se sladkanim pijačam, s katerimi v telo hitro vnesemo prevelik količin kalorij. Kaj hitro se bo telo navadilo in nam bodo sladke pijače postale presladke in neokusne.

–Pojdimo ven in če je le mogoče v gozd. Ljudje smo narejeni za sobivanje z naravo in to nas pomirja. Mobitele, pametne ure in druge elektronske naprave pustimo doma.

–Bodimo prijazni do vseh ljudi, ki jih srečujemo v svojih življenjih. Prijazni in ljubeči odnosi do soljudi (četudi tega včasih ne dobimo nazaj) nas osrečujejo in v nas ustvarjajo spokojnost, srečo in duševno izpolnjenost.

Zavod Gibaj in zmagaj svoj poletni tabor izvaja enkrat letno, so pa družinam na voljo za pomoč skozi vso leto. Naslednje leto bodo ponovno pričeli tudi z brezplačnimi predavanji za starše, ki so jih bili med epidemijo primorani prekiniti. Vsebine, povezane z zdravim življenjem, pa lahko najdete tudi na njihovi Facebook strani. Tabela zdravih navad ter dnevnik Gibaj in zmagaj pa sta vedno na voljo na HOFERjevi spletni strani.