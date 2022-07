Ministrstvo za zdravje se je premislilo in Sledilniku ne bo poskušalo prekrivati podatkov o covid-19

Ljubljana, 7. julij 2022 – Ministrstvo za zdravje, ki ga vodi dr. Danijel Bešič Loredan, je poskušalo prikrivati podatke o hospitalizaciji obolelih za covid-19. No, po zgražanju javnosti se je, kot vse kaže, vse bolj oholi minister, le odločil »svojim – tudi NIJZ« naročiti, da bo treba podatke o okuženih, obolelih in mrtvih posredovati najbolj sistematično urejeni informacijski strani za to področje pri nas – SLEDILNIKU.

Ministerstvo je najprej “izrazilo pomisleke” glede deljenja podatkov o hospitalizacijah s Sledilnikom in tako prekinilo 843 dni dolgo časovno serijo, je na Twitterju zapisala raziskovalka in sodelavka Sledilnika Maja Založnik.

Kako pomembni so podatki o hospitalizacijah za spremljanje epidemije, se je spraševala Založnikova in sebi in nam zastavljeno na vprašanje tudi odgovori. “Podatki o potrjenih okužbah so vedno manj zanesljivi, saj se vedno manj ljudi uradno testira, tudi če so doma na HAT pozitivni. To bo ublažila namera NIJZ, da začne spremljati okužbe na vzorcu prebivalstva, ampak do takrat nam ostanejo samo hospitalizacije in smrti,” je zapisala Založnikova.

Včeraj konec dneva je Založnikova sporočila, da so Sledilniku iz Ministrstva za zdravje le poslali opravičilo za “nesporazum”, zaradi katerega so prenehali pošiljati podatke in obljubili, da se to v prihodnje ne bo več zgodilo.

Kot vse kaže, bo vlada počasi morala doumeti, da ne more početi kar se ji zljubi (čeprav ima nezaustavljivi glasovalni stroj v DZ) in odkrito ignorirati ljudi, ki se trudijo na demokratičen način pomagati naši domovini in ljudem, da bi vedeli in videli, kaj se dogaja na področju ogroženosti zdravja povezanega s covid-19. Področja, ki po ukinitvi (to se je zgodilo 31. maja 2022) vseh ukrepov prejšnje vlade še niso začeli sistematično urejati – no, pravijo, da ga bodo.

Razumeti bodo morali, da jim ljudje z izvolitvijo niso dali mandata brez konca in da bodo morali za svoja dejanja in tudi ne-dejanja odgovarjati. Morda jih je slednje le prebudilo iz zmagovite evforije, s katero se lotevajo, in to neučinkovito svojega oholega vladanja, da so le priznali svojo prepotentnost./M. Lavrenčič/Foto: LN – arhiv/