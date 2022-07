Virus spet na »pohodu« navodila pristojnih naj bi le začela kapljati; PV se virusu izmika na Hrvaškem

Ljubljana, 7. julij 2022 – Potem, ko so na NIJZ »uredili« vse potrebno s kadrovskimi zamenjavami in ko je ministrstvo za zdravje z novo ekipo NIJZ le ugotovilo, da se bo treba lotiti »napredovanja« virusa, je bila danes obelodanjena tudi t. i. nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covidne bolnike po državi.

Nacionalno skupino, kot poroča MMC, bo vodil vodja oddelka za intenzivno terapijo na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Matjaž Jereb. Skupino pa sestavljajo zdravniki različnih specialnosti, in sicer Renata Rajapakse, ki bo skrbela za primarno raven, zdravnica družinske medicine Tanja Petkovič bo skrbela za domove za starejše, in Polona Gams iz Kirurgije Bitenc kot predstavnica mladih zdravnikov. Poleg njih so v skupini še infektologinja v UKC Ljubljana Tadeja Kotar in ortoped Matjaž Vogrin, ki bosta skrbela za postelje na navadnih oddelkih, specialistka interne in intenzivne medicine v UKC Maribor Alenka Strdin Košir pa bo bdela nad kapacitetami intenzivnih postelj za covidne bolnike. Predstavnica zdravstvene nege v skupini je Janja Perme Hajdinjak, sicer zaposlena na ljubljanski infekcijski kliniki. Za organizacijski del bo še naprej skrbel predstojnik urgentnega centra Splošne bolnišnice Jesenice Robert Carotta, skupaj z zaposleno na ministrstvu za zdravje Biserko Simšič.

Skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covidne bolnike, ki deluje na ministrstvu za zdravje, naj bi že oblikovala jasna navodila, kako obravnavati bolnike s potrjeno koronavirusno okužbo in kako bolnike s simptomi okužbe. Prva navodila lahko zdravstvene ustanove po besedah ministra za zdravje pričakujejo že danes.

No, na NIJZ pa naj bi, kot je že znano, opravljali naloge za urejanje razmer, povezanih s covidom, in sicer: vršilec dolžnosti strokovnega direktorja NIJZ Ivan Eržen, predstojnik centra za nalezljive bolezni NIJZ in vodja nove posvetovalne skupine za COVID -19 Mario Fafangel in seveda vse pod vodstvom vršilca dolžnosti generalnega direktorja Branka Gabrovca. Vse pa bo nadziral podpredsednik vlade in minister za zdravstvo Danijel Bešić Loredan.

Medtem, ko se bodo omenjeni začeli aktivno lotevati »pohoda« virusa, se med tem zaradi njegovih aktivnosti po Sloveniji, že odvijajo individualne odločitve po bolnišnicah, kjer recimo ukrepajo po svoje, kot na primer v UKC Maribor, UKC Ljubljana, pa v SB Izola, Murski Soboti in še kje.

Zato je prav, da se seznanite s podatki, ki jih prinaša zelo pregledno SLEDILNIK, ki vam prikazuje (potem, ko se je ministrstvo za zdravje le odreklo ekskluzivnim objavam stanja) stanje širjenja virusa in njegove »učinke« po področjih njegovih aktivnosti in njegovo razširjenost po državi.

Tako pa jih predstavlja NIJZ – AKTIVNA POVEZAVA:

Aktualni podatki za pretekli dan, 6. julij 2022

-število testiranih na s PCR – 660

-število testiranih HAGT – 5.034

-število potrjenih primerov – 1.627

-število aktivnih primerov (ocena) – 12.875

-število primerov na 100.000 prebivalcev Slovenje v zadnjih 14 dne – 606

-povprečje potrjeni primerov v zadnjih 7 dneh – 1.084

Pregled za celotno obdobje 4. 3. 2020 do 6. 7. 2022

-število testiranj PCR – 2.687.702

-število testiranih HAGT – 16.038.051

-število potrjenih primerov – 1.046.426/Moški: 491. 558/Ženske: 552.877

-število cepljenih z enim odmerkom – 1.265.812

-število cepljenjih z vsemi odmerki – 1.222.235

Saj res! Skoraj bi pozabili omeniti, medtem se virus v Sloveniji spet aktivno “povezuje” s prebivalstvom, da se mu trenutno uspešno izogiba predsednik vlade Robert Golob, ki to izvaja na dopustu v »lepi naši«. Če držijo navedbe objav na družbenih omrežjih, se virusu Golob izmika na Brionih. Upati je, da nam ga vsaj ne uvozi in pride spočit urejat vse bolj pereče težave, ki načenjajo državo./J.T./Foto: arhiv LN/