Covid-19: Številke se pomikajo navzgor; ukrepi še vedno ne prav koordinirani

Ljubljana, 8. 7. 2022 – Sodeč po aktualnih podatkih okuženih v Sloveniji – spodaj so prikazani podatki NIJZ – za covid-19 se številke premikajo počasi, a vztrajno navzgor. Res je, da ne drastično, a se velja zamisliti, če so že storjeni pravi koraki v primeru, da bi se začele drastično povečevati. No, res je, da je ministrstvo včeraj predstavila ekipa, ki bo skrbela za bolnišnično oskrbo pa tudi na NIJZ naj bi, vsaj koliko urejali stanje, če bi se stvari začele zapletati.

Je pa tudi res, da, dobi človek občutek, da se natančno ne ve, kdo je »gospodar«. Morda je tudi to razlog, da se bolnišnice kar same odločajo kako se bodo lotile zajezitve, da ji virus ne »preplavi«, kar seveda je po eni strani prav, po drugi pa to dokazuje, da organizacija na ravni države šepa.

Tako pa jih predstavlja NIJZ – AKTIVNA POVEZAVA:

Aktualni podatki za pretekli dan, 7. julij 2022

-število testiranih na s PCR – 573

-število testiranih HAGT – 4.305

-število potrjenih primerov – 1.323

-število aktivnih primerov (ocena) – 13.561

-število primerov na 100.000 prebivalcev Slovenje v zadnjih 14 dne – 638

-povprečje potrjeni primerov v zadnjih 7 dneh – 1.143

Pregled za celotno obdobje 4. 3. 2020 do 7. 7. 2022

-število testiranj PCR – 2.688.298

-število testiranih HAGT – 16.042.725

-število potrjenih primerov – 1.047.764/Moški: 492.147/Ženske: 553.619

-število cepljenih z enim odmerkom – 1.265.819

-število cepljenjih z vsemi odmerki – 1.222.257

Takšni pa so podatki skozi prizmo predstavitve, ko jih predstavlja Sledilnik, ki zbrane podatke analizira in pregledno predstavi vplive o epidemiji COVID-19 v Sloveniji./LN/