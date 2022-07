Ljubljana, 8. julij 2022 Huawei vabi razvijalce iz celega sveta, da se prijavijo na natečaj Huawei Global App Innovation Contest (Apps UP) 2022 in se potegujejo za bogate nagrade v skupni vrednosti več kot milijon ameriških dolarjev. Namen natečaja, ki letos poteka pod sloganom »Inovirajmo skupaj«, je spodbuditi razvijalce k ustvarjanju revolucionarnih aplikacij z brezhibno, digitalno in inovativno uporabniško izkušnjo.

Natečaj, ki ga je Huawei organiziral že dvakrat in na katerem je skoraj 10 tisoč razvijalcev izdelalo približno toliko aplikacij, je postal platforma, v okviru katere lahko razvijalci uresničijo svoje sanje na globalni ravni.

Sedem kategorij natečaja Apps Up 2022

Prijave na natečaj, ki hkrati poteka v Evropi, Aziji in Pacifiku, Latinski Ameriki, Bližnjem vzhodu in Afriki ter na Kitajskem, so možne od 24. junija. Fazi registracije bodo kasneje sledile še oddaja prispevka, preliminarni izbor, javno glasovanje prek spletne strani natečaja in finalni dogodki po posameznih regijah.

Tekmovalci na letošnjem natečaju se bodo lahko potegovali za številna priznanja. Podelili bodo namreč nagrado za najboljšo aplikacijo, najboljšo igro, najboljšo aplikacijo z družbenim vplivom, za pokrivanje vseh scenarijev in za najboljšo razvijalko.

Za sodelovanje na natečaju se morajo udeleženci prijaviti na natečaj in oddati svoje prispevke prek uradne spletne strani med 24. junijem in 9. oktobrom 2022. Poleg potegovanja za bogate nagrade bodo tekmovalci prejeli vrsto vznemirljivih spodbud, kot so na primer boni za uporabo storitve AppGallery Connect.