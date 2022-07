Ponudba za poletno branje…

Ljubljana, 8. julij 2022 – Medtem ko je oni tam zgoraj – Grki so ga imenovali Helios – nekoliko popustil, smo mi iz knjižne police Mladinske knjige izbrali tri romane, ki so prava izbira za počitniško branje. Prebrano, torej preverjeno!

In sicer smo tokrat brali – Maščevanje je sladko, d. o. o. švedskega kralja humorja Jonasa Jonassena. Pa roman Nevidno črnilo Patricka Modiana, ki je eden tistih redkih nobelovcev za književnost, čigar ustvarjalna pot se z nezmanjšano potenco nadaljuje tudi po prejemu nagrade. In še romanj Zaljubljeni duh avtorja Marca Levyja (1961), ki je eden najbolj branih francoskih pisateljev, njegove knjige pa so prevedene v 49 jezikov, število prodanih romanov pa je že preseglo 45 milijonov.

No, pa pojdimo po vrsti, da se boste lažje tudi vi odločili za vrstni red, se razume branja…

MAŠČEVANJE JE SLADKO, D. O. O. avtor: Jonas Jonasson, prevod je zagotovil Andrej Hiti Ožinger, uredila Darja Marinšek in obseg 400 strani

Jonas Jonasson, švedski kralj knjižnega humorja in avtor knjižnega fenomena Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil (ter Novih prigod stoletnika, ki je zlezel skozi okno in izginil), se vrača z odbito uspešnico Maščevanje je sladko, d. o. o. Avtor v romanu s predvidljivim številom nepredvidljivih zapletov in razpletov, začinjenem s parodijo človeških značajev, ki se tokrat odvija na polju sodobne umetnosti, »največje sovražnice avtoritarnih teženj«, naniza lekcije o pohlepu in hinavščini ter o tem, kaj je v življenju resnično pomembno. Še to, če bi si želeli knjigo trajno »prisvojiti« – ena: 34,99 EUR

NEVIDNO ČRNILO, avtor: Patrick Modiano, prevod zagotovil Aleš Berger, uredil Andrej Ilc in obseg 128 strani

Patrick Modiano je eden tistih redkih nobelovcev za književnost, čigar ustvarjalna pot se z nezmanjšano potenco nadaljuje tudi po prejemu nagrade. Njegov predzadnji roman Nevidno črnilo, ki se začne kot detektivska zgodba o iskanju skrivnostno izginule ženske, se, tako kot je to pri Modianoju v navadi, razplete v vse kaj drugega in glavnega junaka pripelje na pot samospoznavanja … Še to, če bi si želeli knjigo trajno »prisvojiti« – ena: 34,99 EUR

In še izjava urednika Andreja Ilca: »Patrick Modiano (1945) in njegova umetnost spomina in spominjanja (a tudi pozabljanja) sta v širšo zavest prišla šele leta 2014, po prejemu Nobelove nagrade. A tudi odtlej v rednih intervalih dopolnjuje svoj opus z novimi, značilno kratkimi romani, od katerih utegne prav Nevidno črnilo iz leta 2019 obveljati za eno njegovih poznih mojstrovin. Nevidno črnilo je že četrti Modianojev prevod pri Mladinski knjigi in je s svojim hipnotičnim ritmom in precizno izpisanimi stavki v prevodu Aleša Bergerja kot ustvarjen za počasno, večkratno uživanje.«

ZALJUBLJENI DUH, avtor Marc Levy, prevod zagotovila Špela Tomec, uredila Nataša Müller in obseg 288 strani

Marc Levy (1961) je eden najbolj branih francoskih pisateljev, njegove knjige so prevedene v 49 jezikov, število prodanih romanov pa je že preseglo 45 milijonov. Zaljubljeni duh je avtorjeva dvajseta knjiga. Thomas je nadarjen pianist in redno nastopa na svetovnih koncertnih odrih, v osebnem življenju pa nikakor ne najde sreče. Nekega dne ga nagovori duh pokojnega očeta, ki je umrl pred petimi leti in ima prošnjo zanj. Thomas se odpravi v San Francisco, da bi mu izpolnil zadnjo željo. A s tem se pustolovščina šele začne … Še to, če bi si želeli knjigo trajno »prisvojiti« – ena: 29,99 EUR

Zdaj veste! Saj res, mi smo za »posrkanje« vsebin romanov potrebovali deset dni, in sicer ne zato, ker smo hiteli, ampak zato, ker so odlični. Med tem pa smo se lotili tudi proučevanja – CIVILIZACIJE, izjemne knjige (založnik isti), ki ponuja res nekaj posebnih in zanimivih tem. Predstavili jo bomo v naslednjih dneh. No, vi nas lahko prehitite – knjižno zgodovinski biser je namreč že na policah Mladinske knjige./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto: LN/