O knjigi, ki pričara celovito podobo človeške zgodovine in njenega razvoja od kamnitega orodja do digitalnih naprav

Ljubljana, 9. julij 2022 – Na knjižnih policah založbe Mladinske knjige je moč najti res izjemno zanimivo knjigo, ki nosi naslov Civilizacija – Zgodovina sveta v 1000 predmetih. Gre za knjigo, ki s predstavitvijo s pomočjo izjemnimi 1000 posnetki in opisi omogoči pregled zgodovine skozi predmete človeške zgodovine in njenega razvoja od kamnitega orodja do digitalnih naprav.

V knjigi Civilizacija se s pomočjo mednarodnih strokovnjakov in res vrhunskimi fotografijami bralcu pričara celovito podobo človeške zgodovine.

Zgodovinska obdobja so predstavljena tako, da predmeti pripovedujejo zanimivo zgodovino civilizacij z vsega sveta od začetka do danes – naj gre za keltska kraljestva, zahodno kulturo, mehiške Azteke ali japonske samuraje.

Ogrlica, kipec ali meč vam bodo pričarali izjemno podobo civilizacij, zlasti kadar pričajo o družbah, ki niso zapustile pisnih sledi, ali celo o izgubljenih civilizacijah. Slika: volovski voz, 20.000 do 600 pr. n. št.

Knjiga je zanimiva tudi zato, ker omogoča tudi manj zgodovinsko izobraženemu bralcu, da se s pomočjo fotografij in izjemno dobro opredeljenimi opisi seznani z »gibanjem« zgodovine proti današnjemu času.

Ker so predmeti tudi bogat vir informacij in dejstev od iznajdbe kamnitega orodja do izumov industrijske revolucije, osvajanja vesolja in sodobne digitalne tehnologije, je knjiga – velikost: 26 x 31 cm ter z obsegom: 6 poglavij, 400 strani – res celovita podoba človeške zgodovine in njenega razvoja od kamnitega orodja do digitalnih naprav.

Ob tem velja dodati – Predmeti, ki jih pustimo za seboj, vedno pričajo o pestrosti svetovne zgodovine. To pa nam omogoča vpogled v življenje naših prednikov, ki je bilo veliko bogatejše, zanimivejše in morda bolj zapleteno kot zgolj niz dogodkov v nekem času.

Da! Knjiga Civilizacije je delo, ki ga je vredno imeti v domači knjižnici. Za sprostitev in navdih, za mirno listanje skozi vznemirljive predmete zgodovine, za skupno branje in učenje, za vsak slučaj – da jo lahko kadarkoli vzamete v roke in odpotujete na drug konec sveta, v drugačen čas./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto in video ATS/LN/